Lo importante no es que sean sino que se definan como indígenas: Alejandra Reynoso

La senadora panista aseguró que el padrón se construyó de la misma manera desde hace años, aunque aceptó que se debe investigar cualquier irregularidad

Daniel Vilches

León.- La senadora del PAN, Alejandra ‘La Wera’ Reynoso no ve corrupción o irregularidades en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato, ni en los apoyos que se dan desde la Secretaria de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu).

Dijo que esto es un tema de identidad entre las personas, y que si hay estas irregularidades que se demuestre que existen.

“A mí me parece que sí es muy delicado el tema de las comunidades indígenas porque es un asunto de sentido de pertenencia, de identidad, más de si un tercero dice que es o no es. O sea quienes deben de definirse es la propia comunidad”. – Alejandra Reynoso, senadora del PAN

Mencionó que cuando ella fue parte de la Sedeshu el padrón ya existía, incluso hasta reconocido por el gobierno federal.

“Y los procesos se llevaron a cabo porque lo importante no era qué comunidad lo era, sino la población que se autodefinía así, yo le tengo mucho respeto a toda esa región y yo no voy a decir quién es indígena y quien no es; es lo que la propia comunidad dice y cómo se define”, agregó.

Destacó que por las supuestas irregularidades, el tema se debe de investigar y comprobarse que hay o no estas anomalías.

“Ha sido un tema muy delicado que un tercero diga quien sí es y quien no es, y si hay algo que se investigue aunque creo que se tiene que cuidad bien las palabras para que no se agreda a quienes se autodefinen como indígenas por el sentido de pertenencia que tienen”, concluyó.

