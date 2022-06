Las lluvias torrenciales en Guanajuato implicarían el doble de lluvia en diferentes municipios de la entidad durante los siguientes dos meses

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Francisco García León, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEAG), señaló que podría haber lluvias torrenciales en diversos municipios de la entidad durante los próximos dos meses.

Se trata de lluvias que en 15 días generan lo de un mes.

En entrevista, agregó que este año ha sido un año seco incluso más que el año pasado ya que para estas fechas se pronosticaba tener 100 mililitros cúbicos. Sin embargo, apenas van 10 mililitros con lluvias que han sido aisladas hasta el momento.

Lee también: Sequía pone en riesgo cultivos de frijol, maíz y garbanzo en Guanajuato: CNC

Es decir, el promedio de lluvias en Guanajuato se ha mantenido por debajo de los pronósticos.

Se le preguntó sobre las acciones para evitar catástrofes como las de año pasado en algunos municipios como Abasolo, en caso de lluvias torrenciales. A esto respondió que se ha tenido una comunicación estrecha con las unidades de protección civil en los municipios para estar en alerta además de que se han girado oficios a los municipios para la limpieza de ríos y arroyos.

Reconoció que las obras que se han hecho en Abasolo, del orden de 14.5 millones de pesos, no garantizan que no se inunde en caso de lluvias torrenciales. Ello, dado que hay poblaciones que están por debajo del nivel del arroyo. No obstante agregó que en estos lugares se hicieron obras de reforzamiento.

Finalmente dijo que la Presa Solís se encuentra al 50 por ciento de su capacidad y apuntó que si para el mes de agosto no se registran las lluvias pronosticadas, se tendrá que disminuir el consumo del agua.

Foto: Alejandro Sandoval

Una “sed” que ha durado años

El territorio de Guanajuato es uno de los más afectados por la sequía a nivel nacional y prácticamente todos los rincones de la entidad han sufrido este año por la falta de lluvias y otras condiciones ambientales y meteorológicas.

Puedes leer: Se agudiza sequía en campo de Guanajuato; lleva años sufriendo por falta de lluvias

Este fenómeno ha agravado en los últimos años en el estado, puesto que la última vez que la entidad registró una situación más favorable ocurrió en 2016, en este mismo periodo del año. En ese momento no se registró sequía en prácticamente ningún punto del estado.

A partir de 2017, sin embargo, la escasez de lluvias y las altas temperaturas se agudizaron, hasta hilar años consecutivos con una dura sequía.

Esta problemática, particularmente, se presenta por la falta de lluvias en las áreas geográficas, pero también depende de la demanda natural y el medio ambiente; así como de situaciones antropogénicas como el calentamiento global que se ve agravado por situaciones como la deforestación, desertificación, entre otras alteraciones.

Te puede interesar:

LC