Lluvias provocan riesgos en carreteras estatales: OP

El titular de Obra Pública dijo que tratarán de terminar el 90% de lo contratado y que se tienen licitaciones que sólo se alcanzará a arrancarlas, pues ya sólo le quedan 75 días a esta administración

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Las recientes lluvias han provocado riesgos en carreteras estatales como la Silao- San Felipe, la Guanajuato- Juventino Rosas desde el tramo de Yerbabuena y la de Juventino Rosas- San Miguel de Allende, informó Arturo Durán Miranda, secretario de Obra Pública en el estado quien señaló que ya se están trabajando en licitaciones para atenderlas.

Explicó que para la carretera hacia Juventino Rosas en el tramo Yerbabuena-La Sauceda se acaba de dar un fallo para la rehabilitación de la misma y está en proceso la licitación esta misma carretera hacia el municipio de San Miguel de Allende.

“Si las lluvias nos están ocasionando riesgos pero eso es normal cada año, hoy nos llegó la lluvia antes, no importan, es mejor que llueva, pero vamos a atender estos problemas”.

Durán Miranda dijo que derivado de esta situación se tuvo que hacer, en algunos casos, una recomposición del presupuesto destinado para conservación carretera que este año ascendió a 600 millones de pesos.

“Y el equipo de la SOP está revisando si habíamos licitado hacer un trabajo de riesgo de sello de bacheo sobre carpeta y se nos vino un derrumbe que es peligroso pues primero me quitas el derrumbe, hacemos una reconversión de la empresa que ganó con el fin de dar seguridad a todos los usuarios”.

Los pendientes

Arturo Durán Miranda, secretario de Obra Pública, mencionó que al cierre de la administración estatal dejarán en proceso alrededor de 40 y 50 obras de infraestructura en varios municipios del estado.

Dijo que “hemos contratado más de 3 mil obras en toda la administración y estamos cerrando números, hay empresas que dicen sí me comprometo a terminar antes, pero ahorita las lluvias nos están perjudicando los avances, no quiero dar el dato preciso hasta no contar con los datos completos”.

Finalmente señaló que se va a tratar de terminar más del 90% de la obra contratada aunque no precisó de cuáles acciones se trata y mencionó que se tienen en puerta otras licitaciones que sólo se alcanzará a arrancarlos, pues ya solo quedan 75 días para el término de la administración.