Lluvias no afectan a comunidades en Guanajuato capital

María Espino

Guanajuato.- Hasta el momento no se han registrado afectaciones en comunidades rurales a causa de las lluvias. Sin embargo, personal de Protección Civil municipal han efectuado recorridos de inspección por algunos poblados con el objetivo de prevenir percances.

Dulce Eloísa Ruiz, encargada de despacho de la dirección de Protección Civil, informó lo anterior y explicó que, a través de los delegados rurales, han estado haciendo las recomendaciones pertinentes a los habitantes de zonas rurales para que reporten de manera oportuna cualquier situación de riesgo que se pudiera presentar durante la temporada de lluvias que recién comienza.

Ruiz precisó que algunas de las comunidades que ya fueron inspeccionadas son Santa Rosa de Lima, San José de Llanos, entre otras; además adelantó que ya prevén visitar Calderones y algunos otros poblados rurales en los que vayan surgiendo reportes que hagan los habitantes, señaló Eloísa Ruiz.

La funcionaria municipal recordó que cada año, previo al temporal de lluvias, por parte de Protección Civil municipal recorren las comunidades rurales haciendo inspecciones e informando a los pobladores de las medidas de prevención que deben considerar para evitar algún percance, tales como no cruzar ciertas zonas cuando la lluvia es abundante, no atravesar causes de rio que lleven mucha corriente de agua, así como tampoco caminar como accesos anegados de agua y/o lodo, entre otras

Finalmente, Eloísa Ruiz manifestó que Protección Civil municipal mantiene estrecha comunicación con los delegados de cada comunidad a quienes les han insistido en lo importante que resulta que informen cualquier contingencia a las autoridades correspondientes para que puedan actuar de manera rápida y oportuna.

