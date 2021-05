Lluvias elevan riesgo de inundación para habitantes de Santa Rosa de Abajo

María Espino

Guanajuato.- Habitantes de la sierra de Santa Rosa de Abajo corren riesgo de inundaciones, ya que están muy cerca de la orilla de un arroyo y durante la época de lluvias tiende a aumentar el cauce, además carecen de permiso para haberse asentado en ese lugar.

Dulce Ruiz, encargada de oficina de Protección Civil municipal, informó lo anterior y precisó que son unas tres las fincas en riesgo, en donde aseveró que por parte de Protección Civil ya han notificado la situación y hecho las recomendaciones pertinentes para que eviten ciertas situaciones que podrían derivar en percances.

“En la comunidad Santa Rosa de Lima tenemos un poco de riesgo por inundación, ya que hay varias viviendas que se construyeron al margen de un arroyo; ya están notificadas las casas y pues, debido a que no tenían permiso para construir ahí, se les hace la notificación de que tiene un riesgo de inundación debido a que no hay flujo del agua debido a eso (presencia de casas)”.

Ruiz aseguró que no hay riesgo de derrumbe, pero sí de que ocurra algún deslave o desprendimiento de tierra por la humedad que se acumula en la zona en época de precipitaciones pluviales.

Por ‘saltar’ permiso

Además, manifestó que los riesgos no son una novedad, pues comentó que cada año, previo y durante el temporal de lluvias, efectúan inspecciones en varias comunidades rurales, y en el caso de Santa Rosa ya les habían informado la situación, recordando a los habitantes que están en una zona de riesgo de inundación para que en todo momento estén alerta y tomen sus previsiones.

“(…) se hace la recomendación, pero las personas no quieren hacer los cambios y ya no pueden como quitar sus casas del lugar y pues ellos asumen el riesgo que tiene ahí mismo”.

La funcionaria municipal dijo que ya les han hecho algunas recomendaciones, pero la principal es que no debieron haber construido ahí, sino sacar un permiso con la dirección correspondiente en donde se los hubieran negado por que es una zona insegura para asentamiento humano.

Más de 100 fincas con puntos de riesgo

Dulce Ruiz informó que en donde sí hay riesgos de derrumbe en distinto grado es en, por lo menos, unas 100 casas antiguas ubicadas en el Centro Histórico, algunas con mayor riesgo que otras, pero que igual trabajan en las inspecciones pertinentes y las notificaciones a los propietarios, aunque no a todos los dueños han podido localizar.

“(…) no todas tiene daño importante, a veces son daños mínimos, hay otras en donde sí tiene riesgo alto y que ya en este momento se están trabajando para la rehabilitación; hay otras casas en done no hemos localizado a los propietarios y por desgracia no hemos podido ni notificarlos, además en otras hay situaciones que corresponden al INAH”, señaló.

