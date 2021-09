Alejandro Gibrán

León.- La noche de este domingo se presentó una lluvia de moderada a fuerte en el norte de la ciudad, centro oriente y sur de la ciudad, lo que dejó varias colonias con afectaciones y reportes al Sistema de Emergencias 911.

La lluvia se tornó intensa y dejó lugares afectados como San Juan de Otates, La Laborcita, colonias como Campo Fuerte, Residencial Rubí, Prados La Luz, Brisas del Pedregal, San Nicolás de los González y Fracciones de Paraíso Real.

En el Centro de la ciudad la Colonia Obregón presentó inundaciones, así como el Coecillo y Bulevares afectados como Vicente Valtierra, Adolfo López Mateos, Las Torres, Bulevar Delta, Avenida Olímpica, Juan José Torres Landa, Hermanos Aldama y Timoteo Lozano.

A través de las cuentas oficiales del Gobierno de León, como La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio y Protección Civil Municipal, se brindaron diversas recomendaciones en donde se les pide a la ciudadanía se tomen en cuenta para evitar accidentes o algún percance de mayor magnitud.

La lluvia bajó a moderada cerca de las 23:37 de la noche de este domingo por lo que no se registraron incidentes de consideración, o lesionados derivado de las lluvias, algunos carros quedaron varados por lo que se recomienda a los ciudadanos, si no tienen por que salir, preferentemente no hacerlo, pues durante la semana se pronostican más lluvias.

