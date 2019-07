‘Llueven’ críticas a AMLO en aniversario de su triunfo

Empresarios, académicos y políticos criticaron la actitud y las acciones del mandatario, quien celebró su triunfo del año pasado con una fiesta en el Zócalo de Ciudad de México

Staff Correo**

Estado.-El aniversario del triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador trajo una fiesta al Zócalo de Ciudad de México y profundas reflexiones a cientos de mexicanos. Correo entrevistó a académicos y a empresarios para conocer su sentir sobre las acciones del presidente de la república y las repercusiones que tienen en el país y en el estado.

Fernando Barrientos del Monte, investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato opinó que en los próximos meses, el reto de Andrés Manuel López Obrador será el de dar certidumbre a su gobierno y dejar de ‘estar en campaña’, mientras que la oposición debe configurar mejor un proyecto que haga contrapeso a una administración que sigue teniendo un alto porcentaje de aceptación.

En este sentido, a seis meses de iniciar su mandato, faltaría definir si esa popularidad proviene de la figura de un ‘caudillo’ que todo lo puede, o de la aplicación de políticas públicas aceptadas por sus resultados, ya que el político tabasqueño sabe que su luna de miel con los electores que le brindaron su voto está por terminarse y podría haber divorcio.

“Y eso es lo que busca con un evento como el que tuvo en el Zócalo, recuperar esa ‘esperanza’, en sus propias palabras”, pues se trata de un hombre que sabe hacer política a través de la gente.

Al respecto, señaló que aún “hay incertidumbre” del futuro del país, pues si bien es cierto que por un lado ha logrado “cambios estructurales” que pese a las críticas han funcionado, también ha cometido desaciertos que lo han dejado mal parado como gobernante, sobre todo ante sus opositores y detractores.

El tema se visualizará mejor, dice, una vez que avancen los meses y se establezca una reacción en los mercados internacionales, ya que la cancelación proyectos de inversión; la presentación de otros que resultan inviables; y las pocas esperanzas de crecimiento económico del país, podrían tener como resultado una crisis de consecuencias más serías para la sociedad mexicana

Oposición sin peso

Para Del Monte, el país carece actualmente de un proyecto de oposición que sirva de contrapeso a la figura del presidente y su mandato, y en su opinión, esa es el gran reto que les viene por delante a los partidos que ahora son minoría, y que acostumbrados a otras formas, viven agazapados, “con miedo de perder la poca popularidad que les queda”.

Si quieren conseguirlo, señaló que en los próximos meses, los políticos emanados de estos organismos deberán definir un proyecto que sea una verdadera opción para los votantes.

Isla panista, ventaja y colchón

Finalmente, al referirse al estado y la relación que guarda con la situación del país, el investigador asegura que la tradición panista que hay en la entidad es una ventaja que podría representar un ‘colchón’ en caso de que las políticas del gobierno obradorista fracasen y lleven a la crisis.

Sin embargo, éste no será nunca suficiente, ya que como se sabe, las entidades también dependen de los recursos federales, por lo que Guanajuato y sus autoridades, deberán estar atentos y saber “cuando sí y cuando no” anteponerse a las decisiones del mandatario nacional.

Regalar dinero no es dar becas: Fecanaco

El presidente de la Fecanaco, Roberto Marrufo Sada consideró que México necesita un presidente que no esté en campaña todos los días y que se preocupe por todos, de los pobres y de los ricos, pues su gobierno ha sido muy lamentable, muy rápido y consideró que va a acabar con México.

Consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado becas a la gente, sino dinero a la gente que no trabaja, y eso dijo, no se puede llamar becas, sino regalar dinero para que voten por él.

Además consideró que está bien que busque combatir la corrupción, pero dijo que en este tiempo no ha hecho nada, pues todos los que hicieron ‘travesuras’ siguen libres y viven en la impunidad, sólo porque él los perdonó, cuando él no es nadie para perdonarlos.

Aunque espera que el gobierno pase rápido, dijo que espera que le vaya bien porque así le va a bien a México, pero para eso, señaló debe Andrés Manuel pensar en México y generar fuentes de trabajo, empresas que favorezcan el desarrollo y el crecimiento económico, pues actualmente se va a la baja en todos los sentidos, ni buenas relaciones con los países ni un buen trabajo.

Una celebración incongruente: CCEL

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos criticó de demagógico e incongruente el informe que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador rindió en el festejo que hizo por haber cumplido un año de ganar las elecciones del 2018.

El empresario destacó que es incongruente el presidente al señala que “Se presume ahorros de 113 mil millones de pesos, sin embargo esos ahorros han dejado al Gobierno Mexicano en ‘sus huesos’ y prácticamente tiene detenida la economía y las inversiones, provocando una falta de generación de empleos y una fuerte desaceleración económica”.

“Lamentablemente en su informe no dijo nada de la desaparición del INADEM, de Promexico, del Consejo de Promoción Turística, de las Estancias infantiles, de la cancelación de la inversión privada en CFE y Pemex, etc, etc”.

Aseguró que es falso decir que no hubo aumento de impuestos cuando canceló la compensación universal, “lo que se tradujo en un mayor desembolso de impuestos para los contribuyentes”.

Para Sergio Contreras, líder del PVEM en Guanajuato el evento que realizó el mandatario nacional era innecesario, primero porque los tiempos de celebrar ya pasaron y “hoy los tiempos debe enfocarse en generar un país pujante, una economía estable y que no haya recortes en tema de seguridad, salud y educación”.

“Este evento con la austeridad republicana no iba, hay una necesidad de dar los resultados, pero esa fecha es en septiembre, ahorita queremos certidumbres y un presidente que siga trabajando en tierra”, señaló.

Va por mal camino, dice Fox

El expresidente de la República, Vicente Fox consideró que el país va por mal camino en donde se privilegian las dádivas para los “holgazanes” por encima del trabajo, por lo que advirtió de una futura devaluación.

“No se les ocurre más allá de recortar, recortar, recortar, sacrificar, sacrificar, desemplear, desemplear reducir las aportaciones a los estados y municipios, reducir las aportaciones al sistema de tecnología y ciencia del país, reducir las aportaciones inclusive a las guarderías, entonces francamente es muy desconcertante, muy preocupante y puedo decir que no vamos por buen camino”, opinó.

Dijo que AMLO se ha dedicado a dividir a los mexicanos, “por un lado los que trabajan y hacen un gran esfuerzo por salir adelante y por otro lado los holgazanes” que, dijo, sólo estiran la mano para pedir más apoyos y más apoyos.

**Con información de: Nayeli García, Moisés García y Daniel Vilches