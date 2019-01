Llueve apoyo a Alfonso Cuarón previo a los Globos de Oro

El director mexicano Cuarón se convirtió en tendencia en Twitter después de que ‘Roma’ está como un nominado favorito en los Globos de Oro 2019, usuarios apoyaron al cineasta

México.- El director mexicano Alfonso Cuarón se convirtió en tendencia en la red social Twitter, en la que los usuarios hicieron referencia a las nominaciones que tiene por su filme ‘Roma’ en los Globos de Oro 2019.

Sus seguidores apuestan a que el cineasta haga historia y confían en que se lleve al menos dos de las tres nominaciones. También comparten datos sobre el filme y opiniones sobre ese trabajo.

En la 76 entrega de los Globos de Oro ‘Roma’ compite en la categoría Mejor Película Extranjera, al lado de ‘Capernum’ (Libano), ‘Girl’ (Bélgica), ‘Never Look Away’ (Alemania) y ‘Shoplifters’ (Japón).

Alfonso Cuarón además está nominado como Mejor Director de Cine, junto con Bradley Cooper, por ‘A Star Is Born’; Peter Farrelly, con ‘Green Book’; Spike Lee, por ‘BlacKkKlansman’, y Adam McKay, por el filme ‘Vice’.

También en Mejor Guión Cinematográfico’, en el que también se ubican Deborah Davis y Tony MacNamara, con ‘The Favourite’; Barry Jenkins por ‘If Beale Street Could Talk’; Adam McKay, con ‘Vice’; y Brian Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga, por ‘Green Book’.

Apenas el sábado la cinta escrita y dirigida por el cineasta mexicano consiguió tres premios de la Sociedad de Críticos de Cine de Estados Unidos en las categorías Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor película extranjera, con 60, 70 y 44 votos, respectivamente.

Los premios a lo mejor en cine y televisión se entregarán la noche de este domingo y entre sus anfitriones figuran Sandra Oh, de Killing Eve, y Andy Samberg, de ‘Brooklyn Nine-Nine’, y serán testigo más de 210 lugares en todo el mundo.

Thank you @alfonsocuaron for telling a story that isn’t told nearly enough. Improving the lives domestic workers starts with telling their stories. Wishing @ROMACuaron good luck at the #GoldenGlobes! https://t.co/Q0Y5n04FQA

— Domestic Workers (@domesticworkers) January 6, 2019