Llora alcaldesa de Hermosillo en su primer informe porque no tiene dinero

López Cárdenas recibió el Municipio con más de 4 mil 300 millones de pesos en deuda y lamenta que el año haya sido tan difícil, “la gobernadora me dice que no llore”

México.- Célida Teresa López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo, dió su primer informe de gobierno frente al cuerpo edilicio y la gobernadora Claudia Pavlovich, ante quienes no pudo detener sus lágrimas de impotencia porque no tener dinero para responderle a los hermosillense.

En sesión solemne de Cabildo, la presidenta municipal entregó un ejemplar de su primer informe de trabajo a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en el que destaca los logros más sobresalientes de la administración y los esfuerzos de todas las dependencias por rescatar a Hermosillo.

Al final de la relatoría del trabajo que ha hecho, agradeció a sus colaboradores: “Para terminar quiero decirles que este año no ha sido fácil” habló con un nudo en la garganta, “la gobernadora me dice que no llore y que tengo que ser fuerte”.

“Yo que más quisiera, pavimentar toda la ciudad, responderle a la gente con sus solicitudes de vivienda, poder tener mejores sueldos, desde ya, para nuestros policías, pero todos los lunes nos enfrentamos a un estado financiero y a las cuentas bancarias de la ciudad”, expresó enjuagándose las lágrimas.

Tomó aire y enfatizó, “no me voy a rendir porque ustedes saben que nunca lo he hecho”; dijo que no va a culpar a la pasada administración ya que el ISAF tiene en su poder todas las observaciones encontradas.

López Cárdenas recibió el Municipio con más de 4 mil 300 millones de pesos en deuda, más financiamientos a corto plazo y rezago en el pago de prestaciones; se empezó a gastar menos de lo que se recibía y se logró elevar apenas en un 7% la recaudación municipal, para empezar a pagar la deuda.

Explicó que del total de contribuyentes, que son 343 mil 585, solamente han pagado el predial este año, 187 mil 424 familias, apenas un poco más del 50%; el resto recibe todo los servicios públicos de manera gratuita, por eso es importante motivar juntos a la ciudadanía a contribuir.

“Me comprometo a hacer lo que hemos hecho hasta hoy, a ahorrar, gastar con prudencia, decir no puedo, enfrentar las consecuencias, pero también necesito el apoyo de los hermosillenses, pidió la alcaldesa Célida López.

