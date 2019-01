Llevarán autobuses de la felicidad a 200 mil niños de comunidades a la feria de León

Este proyecto que comprende de más de 100 camiones de diferentes lugares de la entidad como Dolores Hidalgo, Ocampo, San Felipe que acercaran a los infantes a los espectáculos que se ofrecen

Jessica de la Cruz

León.- El presidente del patronato de la Feria de León, Gabriel Pérez Navarro, señaló que con los 100 autobuses de la felicidad, se espera tener un registro de al menos 200 mil niños de las comunidades rurales más vulnerables del estado para que puedan disfrutar de los diferentes atractivos de la Feria.

“Son tres mil 500 lugares con el apego al programa de la feria; por supuesto tenemos programas sociales en la mañana, va haber una función a las 10:00 de la mañana, que son de esas funciones que a ellos le gustan mucho, porque va haber muchos niños y es maravillo que tengamos autobuses de la felicidad de brindar esas alegrías a los niños más pobres del estado”, dijo el Pérez Navarro.

Los autobuses de la felicidad es un proyecto que comprende de más de 100 autobuses de diferentes lugares de la entidad como Dolores Hidalgo, Ocampo, San Felipe, el cual tiene como objetivo acercar a los niños guanajuatenses de escuelas locales y circunvecinas de León, así como de los municipios antes mencionados.

El objetivo de con este proyecto es dar cabida a la mayor cantidad de niños para que se puedan disfrutar de todo lo que ofrece la Feria. En esta edición se sabe que se han contemplado más municipios además de los tres ya mencionados.

“Que le digamos a la gente que no se espere al final para ir a ver los shows, que vayan desde el principio y que si quieren regresar que regresen, pero que empiecen a ir desde los primeros días para que no se tenga el problema de que ya en los últimos días no se le pueda dar cabida a la gente”, añadió el Presidente.

Este año el show que será el anfitrión de la Feria es Abrazos, producido por la compañía Finzi Pasca, tiene un valor de 11 pesos la entrada general, 6 para adultos de la tercera edad y los niños que miden menos 1.40 no pagarán por la entrada.

RC