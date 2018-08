Llevarán a tribunales conflicto de administración del agua

El alcalde resaltó que no se han negado a regresar el control a los habitantes, siempre y cuando así lo decidan, aunque al hacer cuentas, desde enero a la fecha se han invertido 700 mil pesos del CMAPA

Daniel Moreno

Apaseo el Grande.- El conflicto por la administración del agua potable en El Cerrito en Apaseo el Grande se resolverá en tribunales, dijo el presidente municipal, Gonzalo González Centeno.

A siete meses de que el organismo operador de agua en el municipio, el CMAPA, tomara el control del servicio en esta comunidad, un grupo de ciudadanos se han manifestado, para exigir que se les regrese la administración del agua potable.

En un recuento de los hechos, el alcalde Gonzalo González Centeno, explicó que esta decisión surgió cuando se quedaron sin agua por una falla en el pozo, cuyo costo de reparación fue superior a los 300 mil pesos, por lo que el Municipio, por medio de CMAPA, debió intervenir.

Sin embargo, eso no era todo, la empresa que reparó el pozo diagnosticó que no quedaba mucho tiempo de vida útil, y tarde o temprano en El Cerrito tendría que perforarse otro pozo para dotar de agua a la comunidad cuyo costo podría ser superior a los tres millones de pesos, y el comité de agua de la comunidad no tendría capacidad de pagar, por eso en esa ocasión, se ofreció incorporar a la comunidad al CMAPA y los presentes en la asamblea aceptaron.

Gonzalo González Centeno, dijo que este grupo de usuarios sigue reclamando, aunque por el contrario hay otro universo de usuarios que se encuentra conforme con la administración del CMAPA, y en caso de no ponerse de acuerdo, el caso será llevado ante tribunales.

“Lo que yo les comenté a este grupo de personas es que hicieran las cosas bien, que si se van a constituir como un comité, pues que llevemos las cosas a los tribunales y allí se decida; presentan su asamblea, sus firmas, su proyecto y nosotros el proceso que hicimos”

El presidente municipal expresó que estos usuarios son representados por un abogado que rechazó ir ante un juez para resolver el caso, pues su estrategia ha sido presionar mediante manifestaciones.

Finalmente, el funcionario resaltó que la autoridad no se ha negado a regresar el control a los habitantes, siempre y cuando así lo decidan, aunque al hacer cuentas, desde enero a la fecha se han invertido 700 mil pesos del CMAPA para poder dar servicio a la comunidad.

JJM