Llevan celayenses música mexicana a España

El municipio otorgó un apoyo de 112 mil pesos para costear los gastos del viaje de estos músicos que realizarán una gira de cinco conciertos

Luz Zárate

Celaya.- Miguel Sagrero y Gerardo Rodríguez son dos músicos celayenses que realizarán una gira por España la próxima semana y que pondrán el alto el nombre de Celaya, pues llevarán a Europa la música tradicional mexicana.

En México no sólo es violencia y narcocorridos también hay artistas que desean mostrar su talento al mundo y que necesitan ser apoyados por el gobierno y la iniciativa privada, pues sólo así se podrá lograr la reconstrucción del tejido social, coincidieron el pianista Miguel Sagrero, y el cantante tenor Gerardo Rodríguez.

Los músicos que pertenecen al Grupo Omnia, fueron beneficiados con un apoyo de 50 mil pesos más el pago del vuelo redondo de cada uno con un costo de 31 mil pesos (en total alrededor de 112 mil pesos para los gastos de ambos), que se logró gracias a la aportación de las partidas de apoyo que tienen los miembros de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento, la presidenta municipal Elvira Paniagua, y los empresarios Luis Nieto Herrera (Farmacia Herrera) y Gustavo Rébora; además del pago de avión que hicieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Jesús Torres y la empresa Agroquímicos Rivas.

Los beneficiados platicaron que es la primera que un gobierno apoya económicamente para que realicen una gira en el exterior, lo cual consideraron debería ser una prioridad en los gobiernos pues es una manera de contribuir al crecimiento de una sociedad.

“Vamos a dar una gira de cinco conciertos por el noreste de España, la comunidad de Castilla y León, esto es muy importante porque sirve como embajador musical entre la comunidad de mexicanos que viven allá y nosotros que estamos acá y además a la comunidad española que gusta mucho de la música mexicana, y saber que en México no nada más son narcocorridos y balas que también es mucha cultura con nivel de exportación, nosotros vamos a tocar música tradicional mexicana, lo que se denomina como música de concierto que no es la música que tocan los mariachis, si no es música que tiene sus raíces en eso y que se reconstituyó como una forma de concierto es como si fuera música clásica pero con motivos mexicanos es lo que se conoce como nacionalismo mexicano”, explicó Miguel Sagrero.

Los músicos visitarán Madrid, Valladolid, León y algunas otras ciudades.

La gira es organizada por la Asociación Mexicana de Castilla y León y presentarán un programa denominado “Añoranza Mexicana”.

“Es la primera vez que tenemos un apoyo de esta magnitud, que marca una diferencia porque de alguna manera tenemos el sustento del gobierno y también de algunos empresarios, sentir este cobijo, este respaldo que no se nos había dado y que pocas veces se da un apoyo de esta magnitud”, señaló Gerardo Rodríguez quien agregó que en años pasados solicitaron apoyo pero nunca los habían apoyado.

Javier Malagón, Director Escénico de Música Omnia, agradeció la gestión que realizó el Director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Dagoberto Serrano, pues fue quien logró la aportación económica de los diferentes sectores.

“Esta gira va a poner en alto el nombre de Celaya en el extranjero, en Europa sabrán de la riqueza artística y cultural que tenemos, también representa un ejemplo para todos esos niños y para nuestras autoridades que vean que esto es lo que ayuda a resarcir el tejido social y que tanto se necesita. En Celaya también hay cosas buenas que se tienen que conocer y por eso queremos agradecer este apoyo”, dijo Malagón.

