Lleva su pasión a plasmar cientos de collares

Con más de 28 mil seguidores en las redes, Norma Ramírez ha vendido sus productos a diferentes partes del mundo

Luz Zárate

Celaya.- Los collares artesanales que elabora Norma Ramírez le han dado 28 mil seguidores en Facebook y ventas en distintas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos y a lo largo y ancho del país.

Norma es una mujer emprendedora de 52 años que ha diseñado alrededor de 900 modelos de collares, los cuales comenzó a ofertar a través de Facebook en su cuenta ‘Collares Norma’.

Sólo vende por Internet y bajo pedido debido a que esta actividad la combina con su trabajo pues es investigadora y profesora en el Instituto Tecnológico de Celaya.

Sus collares son de buena calidad, artesanales y temáticos, éstos últimos le han demandado mucho debido a que puede realizar alusivos al Día de Muertos, Día de la Independencia o para algún evento en particular.

“Todos mis collares son artesanales porque se cosen y los hago yo, me ayudo de mi creatividad y gusto por realizarlos, es un negocio muy noble y es algo que amo realizar”, señaló.

Su espacio físico favorito es su taller donde realiza sus collares, pues ahí recuerda cómo es que empezó su hobbie.

Inicio soñado

Hace 25 años comenzó con la elaboración de collares por necesidad económica, pues a los 17 años enviudó y tenía que salir adelante y terminó siendo un hobbie y una manera de obtener ingresos que le ayudaron a sacar adelante a sus tres hijos.

Vendía con conocidos, compañeros de trabajo y en los tianguis, pero cuando comenzó el auge de Facebook supo que era un buen mercado, pues además sus collares son baratos, el más caro cuesta 150 pesos.

“Una de las pasiones que tengo son los collares, empecé hace como 20 años junto con mis hijos, al inicio los hacíamos para sobrevivir, pues a mis 17 años yo era intendente en el Politécnico Nacional y veía a los muchachos de mi edad que ellos estaban estudiando y yo acababa de enviudar, tenía un hijo y sólo tenía la secundaria.

“Comencé a estudiar hasta los 30 años y mis collares me ayudaron a salir adelante. El gusto por ellos me nació de que veía a las secretarias muy elegantes, muy arregladas y yo me dije que me quería ver como ellas, de ser intendente, luego fui secretaria y estando ya aquí en Celaya en el Tec, me dije yo quiero ser maestra y se fueron dando las cosas para poder estudiar”, platicó.

Actualmente, Norma es investigadora y profesora del Instituto Tecnológico de Celaya, es licenciada en Informática, cuenta con una maestría en Ingeniería Administrativa y otra en Ingeniería Informática y también estudió el doctorado en ingeniería informática en España.

RC