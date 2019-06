Lleva ‘Cantinflas’ humor a conductores en cruceros viales

Vicente Martínez, caracterizado como el célebre personaje de Mario Moreno, baila al ritmo de cumbias en los cruceros más concurridos para alegrar un momento a los automovilistas

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Oriundo del vecino municipio de Irapuato, Vicente Martínez recorre las ciudades cercanas para ganarse unos pesos que le permitan seguir adelante con su vida. El hombre de 64 años y pocas palabras señala que busca los cruceros más concurridos para alegrar un momento a los automovilistas que esperan mientras el semáforo les marca el alto.

Caracterizado como el célebre personaje que inmortalizo Mario Moreno, ‘Cantinflas’, baila al ritmo de cumbias que salen de un aparato reproductor de música que cuelga de su cuello, para posteriormente con una sonrisa pedir una moneda a quienes se deleitaron con sus pasos.

Vicente menciona que “estoy lastimado de mis pies, lo que no me permite estar laborando formalmente. Sin embargo, a pesar de ello mantengo la alegría y el gusto por el baile, aunque a veces al final de la jornada el dolor sea más fuerte, eso no me desanima para buscar al día siguiente el destino que seguirá”.

Menciona que la mayoría de las personas reciben su acto con una sonrisa, y aunque no todos le brindan el apoyo económico, con alegrarles le rato se da por complacido, “así es esto, hay días buenos y otros no tantos, pero los ves reírse mientras bailo y no se diga los niños, ya con eso me doy por bien servido”. El semáforo se pone en rojo y Vicente Martínez regresa a ser ‘Cantinflas’ en el cruce de semáforo ubicado en el bulever Clouthier frente a la Colonia Aztlán.