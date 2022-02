Muzaffer Kayasan vive alejado de su familia, debido al cáncer que padece, todas sus pruebas han dado positivo desde noviembre de 2020

Turquía.- Un enfermo de leucemia ha vivido 14 meses aislado, luego de que diera positivo a Covid el 19 de noviembre de 2020 y desde entonces solo ha dado positivo en todas las 78 pruebas consecutivas de coronavirus que se ha practicado.

Muzaffer Kayasan es residente de Estambul en Turquía. En su desesperación ha pedido ayuda a las autoridades para terminar con su infinita cuarentena.

“Doy positivo constantemente. […] Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil”, se lamenta Muzzaffer, quien tuvo un trasplante exitoso de médula ósea hace tres años.

Alejado de su familia

El paciente ha tenido que permanecer lejos de su familia. Su esposa y su hijo lo visitan ocasionalmente, tras lo cual dan negativo al virus.

Muzaffer Kayasan no tiene síntomas, pero los especialistas explican que los restos de la enfermedad persisten.

Pero los lejanos encuentros con sus seres queridos no son suficientes. Muzaffer lamenta no poder ver en persona a su nieto. A quien solo ve a través de un cristal protector o por videollamada.

“No puedo abrazar a mi familia. […] no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El covid-19 ha acabado con mi modo de vida”, asegura Muzzaffer, que además lamenta no poder vacunarse contra el Covid.

El hombre llamó a los no vacunados a aplicarse las dosis contra el virus, no solo por un bien personal, sino por todos. “No tienes derecho a matar a otros. Esto es inmoral, deshonesto”, señaló.

