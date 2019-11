Llenan el centro de Guanajuato con cruces rosas

Con estas acciones las personas hacen saber que las injusticias en contra de la mujer no serán olvidadas

Guanajuato.-Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fueron instaladas docenas de cruces en color rosa en varios puntos de la ciudad: la explanada del templo de san diego, en parte del barandal del Teatro Juárez y los pies de la Giganta. Esto como un acto de total rechazo a cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

En estas cruces se aprecia el nombre de algunas de ellas que han desaparecido o que han sido encontradas sin vida; o bien de las que fueron víctimas de actos brutales de violencia física y sexual.

Se colocaron letreros con algunas frases, destacan las siguientes: “Vivas se las llevaron, vivas las queremos”; “Ni una menos”; “No a la impunidad”; “no me fui me mataron”; por mencionar algunas. Con esto se busca alzar la voz, para hacerles saber a todos que no se perdonará la injusticia e indiferencia de algunos.

