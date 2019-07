Llegará por fin Sandman a la pantalla

Después de numerosos rumores a través de los años desde su publicación, Netflix está firmando un acuerdo con Warner Bros. Television para adaptar la historieta en una serie de televisión

Staff Correo

Guanajuato.- Después de numerosos rumores a través de los años desde su publicación, The Sandman por fin saltará a la pantalla, Netflix está firmando un acuerdo con Warner Bros. Television para adaptar la historieta de Vertigo en una serie de televisión en live action.

Todavía no se ha finalizado el acuerdo, por lo que no han surgido comentarios o información al respecto, aún no se sabe cuántos capítulos serán producidos. Warner tiene los derechos de la famosa obra de Neil Gaiman desde que tenía planes de volverla un film en los noventas.

Allan Heinberg, de Mujer Maravilla, se encargará de escribir su guión y Neil Gaiman será parte de la producción junto a David Goyer.

Sandman son historias del señor de los sueños, Morfeo, y los Endless, su familia: Destiny, Death, Destruction, Despair, Desire y Delirium.