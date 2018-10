Llegará Del Toro a nueva plataforma

El cineasta reconocer de la importancia de estar hoy en día en las redes sociales y transmisiones por internet; el ganador del Oscar, busca llegar a más lugares usando las herramientas de la tecnología

Ciudad de México.- Guillermo del Toro generará contenido para Quibi, una nueva plataforma de streaming diseñada para dispositivos móviles.

Además del director mexicano, cineastas como Sam Raimi, Antoine Fuqua y el productor Jason Blum, se suman al proyecto.

La plataforma fue anunciada por Jeffrey Katzenberg, director de DreamWorks Animation, y Meg Whitman, ex máxima ejecutiva de EBay y Hewlett-Packard, y tendrá un costo de 8 dólares al mes.

No se dieron a conocer mayores detalles de qué tipo de contenido generará Del Toro para Quibi.

La estrella del pop Justin Timberlake y la leyenda del baloncesto Kobe Bryant también están en conversaciones para crear programas para Quibi, de acuerdo a personas con conocimiento en la materia.

Quibi planea producir más de 70 programas en su primer año, aproximadamente la mitad de los cuales serán series originales, según las fuentes.

La compañía planea destinar hasta el equivalente de 5 millones de dólares por hora a esos programas y pagar a los estudios de producción una comisión por encima de los costos de producción.

Prepara animación

Una serie cósmica comandada por el mexicano Guillermo del Toro se estrenará próximamente también en la plataforma popular de NETFLIX.

Esta serie animada de nombre Tales of Arcadia: 3 Below, es el nuevo proyecto que tiene Guillermo del Toro para los amantes de su trabajo y hasta para los que no lo siguen, y es que promete tener atrapado a los espectadores con su animación cósmica, que será estrenada el 21 de diciembre de presente año.

Cabe destacar que Este nuevo proyecto de animación del cineasta mexicano junto ‘A Trollhunters’ (2016), forma parte de la trilogía ‘Tales of Arcadia’.

