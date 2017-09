Plazas de seguridad sin cubrir suman 973

Señala el gobernador que alcaldías deben aumentar fuerza aún con la Brigada y más elementos de FSPE

GUANAJUATO.- Mientras que datos obtenidos por #correodata revelan que existen por lo menos 878 vacantes en corporaciones municipales, más otras 95 en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Miguel Márquez Márquez, titular del Ejecutivo estatal, hizo un llamado a las 46 alcaldías para que incrementen su número de elementos, pues aseguró que algunos tienen más de 10 años sin nuevas contrataciones.

De acuerdo a lo indagado por este medio, las plazas se encuentran disponibles en 25 municipios, seis más afirman tener su plantilla completa, 10 decidieron reservar su información, tres no respondieron y dos no cuentan con fuerzas de seguridad propias, por lo que la cifra podría ser mayor. Se consideran plazas sin cubrir tanto los mandos como las de policía y agente de tránsito.

Al respecto, el mandatario estatal reiteró que, aunque con la Brigada Militar y los elementos de las FSPE que se sumarán en diciembre habrá 5 mil personas más para reforzar la seguridad, se necesita mayor participación de los municipios, pues refirió que entre los 46 apenas se tienen 7 mil policías, aproximadamente.

“Nosotros tendremos 300 policías estatales más, de mil 200 estaremos cerrando casi en 3 mil policías, entonces estaremos teniendo un 160% más (…), y aquí para adelante el llamado es que ahora los presidentes municipales, las presidentas, de manera muy respetuosa hagan una revisión. Yo les garantizo que tienen años que no han incrementado su estado de fuerza”, dijo.

“Y bueno, aquí van a decir ‘es que no quieren’: si les pagan mejor, si dignifican la tarea policial, si les dan mejores prestaciones, claro que le van a entrar”, enfatizó.

Aunque no quiso decir cuáles municipios no han contratado más policías, señaló que a cada uno de los 46 se les ha hecho llegar un diagnóstico y así cerrar el círculo para reforzar la seguridad.

Rebasados, no… pero

No obstante, el gobernador aseguró que los municipios no están rebasados por la inseguridad, porque para ello se están reforzando con la Policía estatal y acotó: “Imagínense, ya entrando la Policía Militar, vamos a ser casi 5 mil más, cuando los municipios tienen poco más de 7 mil entre todos”.

Afirmó que Guanajuato es un estado de instituciones, fuerte, que tiene inteligencia, y no tiene duda de que se superarán los retos y desafíos. “Lamentablemente tenemos leyes muy endebles, muy débiles, que permiten la impunidad y esto no nos ayuda; pongamos más firmeza en la legislación para aquel que no quiera vivir en paz, en comunidades y en sociedad, va para adentro, no tiene que andar haciendo desmanes”.

Por otra parte, y luego de que el miércoles se constató que la Brigada Militar lleva un avance del 54%y se espera que en diciembre se termine la obra física, Márquez aseguró que todos los municipios están haciendo su aportación: “Yo estoy seguro que casi el 100% estarán apoyando en el fideicomiso; estuvieron en el recorrido, viendo que nos es un sueño, es una realidad; ya vieron el avance del mismo y es impresionante”.

(Con información de Lourdes Vázquez y Catalina Reyes)