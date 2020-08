“Llegan en estado crítico quienes no debieron enfermarse”: reprochan actitud frente a Covid-19

Cuca Domínguez

Salamanca.- A cinco meses de que el Centro Estatal de Cuidados Críticos se convirtió en Unidad Especializada para atención de pacientes con COVID-19, se han registrado 85 ingresos, de los que 47 se han dado de altas. Gerardo García Dobarganes, responsable de ésta área destacó que actualmente se tienen solo 4 hospitalizados, pero urgió a no bajar la guardia, “es increíble que sigan llegando personas graves por no atendieron las medidas sanitarias, no debemos relajarnos, la pandemia sigue, incluso compañeros médicos han perdido la batalla y eso nos duele, porque no debió de ocurrir”.

A ésta unidad de cuidados críticos, dijo a Correo, “desgraciadamente llegan pacientes en estado crítico que no debieron haberse enfermado sí hubieran hecho caso a las recomendaciones que el propio Secretario de salud da, cosas tan sencillas como utilizar cubre bocas, guardar sana distancia, lavarse las manos, no tocarse la cara y se sienten enfermo separarse e ir al médico y no auto medicarse y que no se atienden.

Lamentablemente vemos que se siguen realizando convivios, a ésta unidad acuden los pacientes más críticos que se registran en el estado; éste virus nos enseña todos los días una manifestación de la enfermedad de diferente manera, por eso no debemos bajar la guardia, no debemos confiarnos y mucho menos en la calle; es una tristeza ver a la gente sin cubre bocas, platicando, haciendo fiestas, esto es real, está pasando y lo podemos mitigar y contener si ponemos de nuestra parte”, dijo.

García Dobarganes, lamentó en esta batalla estén perdiendo la vida médicos y enfermeras, “tristemente no somos héroes, somos médicos, enfermeras y personal de salud en general, cada quien con sus actividades; vemos que es muy triste que compañeros estén perdiendo la vida porque adquieren el virus, porque desarrollan la enfermedad en la forma más crítica, más catastrófica y es todavía más triste saber que la gente especula de la existencia de éste virus, siguen confiados, escuchando las frases de –a mí no me va a dar; si me da me dará muy leve, como le dio a mi comadre- y otros más.

Pero la verdad es que éste es un virus que es un verdadero canalla, porque no sabemos cómo se presentará y hay que tenerle todo el respecto del mundo y hay que aprender que si vamos a convivir con él, lo tenemos que hacer la manera como nos podamos proteger y eso se hará siguiendo las indicaciones que evidentemente tienen aval científico, como el simple uso el cubre bocas; el lavado de manos y otros”, precisó.

Insistió en decir que esta enfermedad no es privatiza de un grupo etario o con alguna comorbilidad agregada, nos puede dar a cualquiera, nos tenemos que cuidar al 180 por ciento para que no nos dé; la disminución de los contagios, está en nosotros mismos.

Finalizó al decir que en esta caso la mortalidad es considerable, pero más allá de los números, son una persona con nombre y apellido, con una familia y todas las muertes duelen, así sea una o 20; a los médicos nos duele que ocurran por eso hacemos todos lo humana y científicamente posible; en esta unidad no falta absolutamente nada, se cuenta con los mejores equipos, medicamento y entrenamiento para seguir dando nuestro mejor esfuerzo, hasta que así se indique.

Contexto

A partir del 26 de marzo el Centro Estatal de Cuidados Críticos y Uniad de Quemados de Salamanca se convirtió en unidad para atención a pacientes de COVID-19. Se puede atender hasta 22 pacientes. Cuenta con un equipo de 160 elementos que brindan atención que no sólo es clínica, sino que está unidad cuenta con un tanatólogo que ofrecerá atención psicológica al paciente y a los familiares de éstos.

LC