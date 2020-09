Llegan bomberos guanajuatenses a Ashland

Redacción

Ciudad de México.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dio positivo a la prueba de COVID-19, según anunció este jueves en su cuentas en redes sociales. Además, es de resaltar que hace algunos días estuvo en una reunión interestatal donde acudió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, así como otros gobernadores en su salida de la Conago.

“Como lo he dicho en varios momentos: nadie estamos exentos de contraer el COVID-19, por lo que quiero informales que, al sentir ayer algunas molestias, de manera responsable decidí realizarme una nueva prueba. El resultado fue positivo”, publicó el mandatario.

Aureoles aseguró que se mantendrá en aislamiento, al pendiente de las tareas en su estado. Por otro lado, resaltó que seguirá todas las medidas de prevención que le den los expertos y que no dejará los temas que son de su responsabilidad. “Di instrucciones al Gabinete de no bajar la guardia para que la marcha de Michoacán no se detenga”, precisó.

Además de la reunión que sostuvo con los otros nueve gobernadores que conforman la Alianza Federalista, Aureoles mantuvo una reunión con el comité de salud en Morelia, en donde estuvieron presentes alrededor de 40 personas en la Casa de Gobierno.