Llegan 120 elementos más de la Guardia Nacional

El municipio pagará a la Secretaría de Seguridad Pública lo que convino de los 19 millones que, según dijo la alcaldesa, dejó de deuda la pasada administración

Cuca Domínguez /Gilberto Navarro

Salamanca.- La llegada de 120 elementos de la Guardia Nacional refuerza la seguridad del municipio, aseguró la alcaldesa Beatriz Hernández.

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz informó que el Municipio tiene en proceso buscar la contratación de 600 elementos de la Policía Federal, en este año. Luego de que casi 80 por ciento del presupuesto municipal se fue al tema de seguridad, lo deseable sería contratar a 600 elementos.

“Quisiéramos que fueran 600, pero se está revisando el presupuesto que se tiene (…) por lo menos llegar a los 350 elementos”, dijo.

Ayer, Hernández Cruz anunció la llegada de 120 elementos más de la Guardia Nacional para cuidar a los salmantinos. “Desde este lunes ya estuvieron presentes en la mesa de seguridad. En este tema estamos dando todo el apoyo, nuestro presupuesto está encauzado en recuperar la tranquilidad del municipio”.

La alcaldesa informó que ha pedido al Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que se hagan los trabajos de conexión tanto del agua como del drenaje de las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional, “será una obra que se realizará entre 10 y 12 días y con esto concluirá los trabajos y esperamos que se haga la inauguración y con ello será un paso más alcanzar la seguridad”.

Pagará deuda por mando único

El municipio pagará a la Secretaría de Seguridad Pública lo que convino por el mando único, de los 19 millones que dijo el gobernador adeudan, se buscará ver de dónde se puede ir pagando, porque esa es una deuda que dejó la pasada administración municipal, destacó la alcaldesa.

De los 19 millones de pesos, dijo que “el día que tomamos protesta nos notificaron que la administración anterior dejó de pagar, esa es la deuda de la que habla el gobernador, nosotros estamos con un nuevo convenio en que estamos pagando una cantidad diferente, se atrasó el pago por falta de adecuaciones al presupuesto, pero en estos días se pondrán al corriente”.

“Nosotros firmamos un nuevo convenio y estamos cumpliendo con los pagos, acuérdense que cuando llegamos no teníamos recursos, incluso solicitamos adelanto de participaciones por 25 millones de pesos para cumplir con la nómina del 2018”, recordó.

Policías sin licencia de arma

Respecto a la falta de licencia de portación de armas de fuego por parte de los más de 60 policías preventivos que tiene Salamanca, dijo que se trabaja en la conformación de los expedientes, “se tienen alrededor de 30 expedientes para que les hagan sus pruebas de control de confianza, además de este lunes se entregaron 18 expedientes a la Secretaría de Seguridad del Estado, de elementos que tienen sus cartillas autorizadas por parte de la Sedena, las que se ratificaron y entregaron a la Secretaría de Seguridad”.

No a vidrios polarizados

La alcaldesa precisó que se retomará los operativos en los que se estarán revisando vehículos con vidrios polarizados que no están autorizados por ley; los polarizados entintados que vienen de fábrica, esos no tendrán problema, pero no se permitirá que haya polarizado en parabrisas y ventanas del copiloto y conductor.

Durante este mes se realizarán acciones de concientización, a partir de febrero aquellos vehículos que sigan polarizados serán enviados al corralón y solo podrán salir hasta que le quiten el polarizado.

Beatriz Hernández dijo que en el tema de seguridad no se ha regateado nada a favor de la seguridad de Salamanca: “Espero que los resultados ya los empecemos a sentir de manera más tangible y la ciudadanía perciba que hay mayor número de elementos y que nuestros policías que ya son más de 60 puedan trabajar de la mano con los efectivos federales que vienen a apoyar”.

Apoyará diputado portación

El diputado Rolando Alcántar Rojas ofreció su apoyo a la administración de Salamanca para destrabar el trámite de la licencia colectiva de portación de arma de fuego y poder conformar su policía municipal.

Esto después de que la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, acusó que el Gobierno del Estado “ha despreciado a los salmantinos” al negarse a informar sobre el estatus de la solicitud para tramitar dicha licencia colectiva. Mediante un boletín, el gobierno estatal informó que la administración municipal salmantina no ha cumplido con los requisitos para adherirse a la licencia colectiva del estado.

Al respecto, el diputado presidente de la comisión de seguridad pública en el Congreso local, Rolando Alcántar Rojas, dijo que es necesario que, como autoridad, la alcaldesa conozca y se apegue a los trámites establecidos para que su policía pueda contar con la licencia colectiva de portación de arma de fuego.

“Es importante que los que somos autoridad conozcamos muy bien cuáles son los procedimientos, máxime que para eso nos dieron la confianza los ciudadanos, la alcaldesa, estoy seguro, sabe perfectamente que, para dar una licencia colectiva, debe tener varios requisitos acreditados”, dijo.

Alcántar señaló que la licencia se tramita a través de la Secretaría de Seguridad Pública, pero esta dependencia solamente es la encargada de remitir la solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que otorga o niega la licencia.

“Yo me pongo a la orden para poderlos asesorar, acompañar para que puedan tener la licencia de uso de arma de fuego de sus policías, que es una parte muy importante, y más porque ya va más de un año, que está trabajando el ayuntamiento, para que puedan concentrase en tener un programa completo para poder establecer la policía municipal”.

