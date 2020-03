Llegada de epidemia a México es inevitable, pero no se deben detener las actividades: Antares Vázquez

Lulú Vázquez

Guanajuato.- La senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre afirmó que la epidemia del coronavirus (Covid-19) llegará a México de manera inevitable, no obstante, aseguró que no se debe detener las actividades en el país porque esto tendría repercusiones severas en la economía.

Ante diversas acciones que se están tomando en otros países como la clausura de eventos masivos o incluso la prohibición de vuelos, la legisladora morenista dijo que en México no debe “cundir el pánico”.

“¿Por qué no ahorita paramos todo el país?, primero porque eso implica un desgaste y eso no quiere decir que con eso vamos a evitar que progresemos a la siguiente etapa (de la epidemia) y se desgata la economía y se desgasta la gente, es decir, ‘ a ver vámonos todos a encerrar a nuestra casa como en el 2009 y entonces se para el mundo y hay pérdidas graves económicas no solo para el país sino para la economía de la gente que en una cuestión de pánico, enciérrate en la casa, compra agua y a ver qué comes”, expresó.

Antares Vázquez explicó que las fases epidemiológicas del virus son diversas, por lo que, con datos de la Secretaría de Salud Federal, México se encuentra en la primera fase en virtud de que los 15 casos detectados al momento han sido importados.

“Vamos a tener una epidemia de coronavirus, si la vamos a tener, pero entonces se están tomando las medidas adecuadas en ese sentido, en esta primera fase que tenemos hoy de 15 hoy casos reconocidos, ya diagnosticados de coronavirus que casi todos han sido leves (…) que así van a ser la mayoría de los contagios. Viene una segunda fase en donde viene el contagio comunitario de que fui a China o a Italia, sino aquí en México sin viajar me contagié de alguien, eso va a suceder inevitablemente porque así se conforman las enfermedades”.

A decir de Antares Vázquez, cuando esto suceda, el 80% de los casos serán leves incluso muchos ni siquiera se van a enterar y ante ello se tiene listo las condiciones sanitarias que se requieran, y que afectará en mayor medida a los grupos vulnerables.

“El chiste es que la gente esté informada para que no cunda el pánico, el miedo también es contagioso, lo explicó el subsecretario de Salud (…) que en México vamos a tener una epidemia, sí la vamos a tener, pero que no cunda el pánico, no nos vamos a morir, no se va a extinguir México, no se va a extinguir Guanajuato y yo confió en que la mayor parte de los casos, la van a librar sin mayor problema”.

