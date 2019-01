Llega Vinicio Angulo a la ‘Fiera’ con toda la actitud

El jugador ecuatoriano se comprometió a entregarse para no defraudar; el nuevo atacante de los melenudos ya tuvo su primer contacto con el plantel y el cuerpo técnico del equipo

Pablo Ruíz

León.- Vinicio Angulo reportó con los Esmeraldas de León y a su llegada se comprometió a entregarse para no defraudar. El atacante ecuatoriano de 30 años de edad compartió que siempre buscó participar en el máximo circuito del futbol mexicano y ahora espera dar el ancho en la posición después de sentirse un jugador más maduro.

El nuevo atacante de los melenudos ya tuvo su primer contacto con el plantel y el cuerpo técnico del equipo después de entrenar al parejo de sus compañeros para preparar su debut. En sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación expresó su felicidad de llegar con los verdes.

El ahora ex jugador de Dorados de Sinaloa se dijo comprometido y entusiasmado por vestir la camiseta de la Fiera, por lo que señaló que es la oportunidad que siempre buscó desde su llegada al futbol mexicano.

“Muy contento, es otro ambiente el estar en primera división, espero adaptarme a los compañeros para enchufarme a lo que quiere el ‘profe’ (Ignacio Ambriz) y estar en la cancha; hablé con Ángel Mena y él sabe que es lo que buscaba, trataré de aprovechar”, dijo Vinicio.

El goleador de 30 años de edad añadió que el compromiso será máximo, por lo que espera dar la talla para no defraudar a los dirigentes y los aficionados, aunque primero deberá adaptarse a sus compañeros y a las pretensiones de Ignacio Ambriz.

En tanto, el delantero ecuatoriano indicó que llega como un jugador maduro a diferencia de cuando llegó al futbol mexicano en el 2014, por lo que su único deseo es estar en la cancha para demostrar su valía.

Vinicio precisó que para su llegada al Club León fueron los dirigentes del ‘Gran Pez’ quienes le compartieron la posibilidad de sumarse al conjunto guanajuatense, a lo cual no pensó un solo segundo pues era uno de sus grandes objetivos.

“Vengo a préstamo por un a lo con opción a compra, esperemos hacer un buen torneo para que me compren, desde que llegué al futbol mexicano es mi máxima oportunidad, siempre había querido jugar en primera y ahora que León me abre las puertas espero no defraudarlos”, añadió.

Finalmente, aseguró que en el máximo circuito existe más presión, aunque se dijo preparado y listo para poder aportar ante la salida de Mauro Boselli, sabiendo que será un hueco difícil de llenar.

