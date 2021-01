Silvia Sandoval

Irapuato.- Con una inversión superior a los 32 millones de pesos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, recibió equipamiento para realizar sus actividades diarias, sumándose a los 14 millones ya recibidos por parte de gobierno del Estado.

En el evento se entregaron, patrullas, radios, grúas y moto patrullas, así como unidades para el área de proximidad ciudadana y uniformes para tránsito, Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública.

En su intervención, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala confirmó que el uso del equipamiento será para aumentar la vigilancia y seguridad además de reencausar los proyectos de proximidad social.

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que esta entrega viene a apoyar las acciones del plan de seguridad para el municipio “en donde debemos contar con la participación ciudadana, porque desde la familia es donde la prevención empieza” dijo.

Por su parte Sophía Huett López, titular del secretariado ejecuti vo del sistema estatal de seguridad pública de Guanajuato en representación del ejecutivo estatal, señaló que aparte del equipamiento a la seguridad de Irapuato también se pautó presupuesto para la capacitación por más de 3 millones de pesos y la homologación de salarios de los elementos policiacos.

Esta entrega de equipamiento se avaló en cumplimiento de los estándares de los municipios en el Fondo de Seguridad del Estado, y vendrán a coadyubar a las acciones realizadas por el municipio la Sedena y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Pide que AMLO sea responsable

El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, insistió en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emite sus declaraciones con un trasfondo político.

“A mí me parece que ahí es una actitud más electorera que otra cosa; el insistir en el tema Guanajuato cuando prácticamente no está en la encuesta nacional y no lo decimos nosotros, habla de que prácticamente el 70% de la población en México tiene un tema de inseguridad, no es Irapuato no es Guanajuato esto es del país y me parece que el señor no asume la parte de la responsabilidad que le toca es muy bueno muy fácil para aventar con culpas para distribuir responsabilidades pero no asumir la propia”, dijo el alcalde.

“Dicho por el propio Observatorio ciudadano el 92% de los asesinatos dolosos proviene o tienen una vinculación con el crimen organizado, el crimen organizado es de carácter federal aquí le diría al señor asumir su responsabilidad no se vale simplemente andar endosando”, acusó.

LC