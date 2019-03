Llega la Guardia Nacional a Irapuato esta semana

En los siguientes días vendrán 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con lo que se sumarían 360 elementos castrenses, se anunció durante la mesa de coordinación de seguridad Guanajuato

Irapuato.- A lo largo de esta semana estarán llegando 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de la Guardia Nacional a Irapuato, con lo que se sumarían 360 elementos castrenses en la ciudad, comentó el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Compartió que durante la mesa de coordinación de seguridad Guanajuato en donde estuvieron más de 25 comandantes y funcionarios en materia de seguridad, se anunció la llegada de estos elementos y se colocó a Irapuato como uno de los puntos clave en donde se establecerá la mayoría de los 600 elementos correspondientes a la región de Guanajuato, en la nueva operatividad implementada por el Gobierno Federal.

“La coordinación y la estrategia, decía yo; no basta solo que nos coordinemos, pero si no hay una estrategia frontal y bien definida y transparente no la vamos a pasar dando vueltas, el comandante J. y todo los funcionarios y que fueron más de 25 fueron y van a asumir una responsabilidad den el tema de inteligencia”, señaló el alcalde.

Ricardo Ortiz dijo esperar a que la llegada de estos elementos se refleje en la reducción de los índices de delincuencia en la ciudad, que es el objetivo de este plan.

