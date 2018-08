Llega la Feria del Libro Medieval a CDMX

Caballeros, dragones, serán parte de las actividades. Aquí no sólo encontrarás actividades divertidas que te mostrarán un poco más acerca del medievo, también podrás aprender con las conferencias históricas

Redacción

Ciudad de México.- La creencia popular ubica al medievo como la edad oscura, una época en la que las artes se opacaron; sin embargo, pese a lo que se piensa, durante este tiempo la cultura y el arte tuvieron un espacio muy especial en la sociedad. Y si quieres saber un poco más de esto, la Feria del Libro Medieval es el lugar perfecto para conocer más sobre esta época.

Caballeros, princesas, dragones, serán parte de las actividades de esta primera edición de la feria. Aquí no sólo encontrarás actividades divertidas que te mostrarán un poco más acerca de la vida en el medievo, también podrás aprender con las conferencias históricas que impartirán grandes expertos.

Si hay un maestro que debe presentarse sí o sí en una Feria del Libro Medieval es Umberto Eco y en ésta no es la excepción —pero no te asustes no viene de ultratumba—. Durante el festival se presentará la mesa redonda «La Edad Media en la pluma de Umberto Eco», en la que podremos analizar una de las obras más importantes del autor: El nombre de la rosa —y su film protagonizado por Sean Connery—.

JJM