Llega comprometido

Pablo Ruiz

León.- Luego de integrarse al equipo ‘felino’, el jugador peruano Pedro Aquino se dijo comprometido en su nueva etapa. El mundialista en Rusia 2018 señaló que peleará por un lugar y reconoció la calidad de sus compañeros.

Aquino deberá ganarse un lugar en la contención, en León es una de las posiciones mejor conformadas, es por eso que la lucha por un puesto será interesante.

“Estoy muy agradecido con mis compañeros y el comando técnico que me ha recibido de buena manera, estoy muy feliz, es una afición muy bonita y quiero aportar mi granito de arena”, comentó.

Aunque fue la última incorporación, el peruano está en ritmo después de haber participado en los tres encuentros del Mundial de Rusia, por lo que en lo físico y futbolístico estará bien para únicamente adaptarse al grupo y al estilo de Gustavo Díaz.

“Vengo a buscarme un lugar, no porque ya me compraron voy a ser titular, trabajaré día a día para estar dentro del once, así que con mucha humildad quiero una posición. El mundial fue una gran experiencia, fue un sueño”, indicó.

Pedro Aquino tuvo paso por Lobos BUAP la temporada pasada, ahí la presión era constante por salvar la categoría, por lo que ahora, con un nuevo entorno, sabe que la presión será por mostrar una buena cara con una afición tan exigente.

Finalmente, Pedro Aquino se comprometió con los aficionados de León a trabajar por la institución, por lo que aseguró que “de la cancha me sacaran muerto” refiriéndose a la entrega y la garra que lo caracteriza,

Un amistoso más

El conjunto esmeralda amarró un duelo más de pretemporada y será este sábado cuando se midan a la escuadra del Herediano de Costa Rica en el Estadio León.

El ‘Chavo’ Díaz tendrá otra oportunidad de observar a su escuadra en ensayo, así como a Yairo Moreno y Pedro Aquino para definir su once titular.

