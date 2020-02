Llega a SMA Festival Internacional Lésbico ‘Ella’

Enrique Pérez

San José Iturbide.- Una trabajadora municipal denuncio sufrir negligencia por parte de la encargada de dar atención médica a los trabajadores de la administración, al negarse por órdenes superiores a proporcionar incapacidades a los trabajadores de la administración a pesar de presentar cuadros de salud riesgosos para realizar sus actividades diarias.

Lo anterior fue informado en entrevista, en la que la trabajadora municipal solicitó que su identidad fuera reservada por temor a algún tipo de represalia. Explicó que en días pasados se presentó en diversas ocasiones con la doctora Leslie Joselyn Moreno Barrón, por cuestiones de salud.

“Le solicite a la doctora directamente que me diera una incapacidad por lo que restaba del día, (…) respondió que no me podía dar la incapacidad por órdenes de Presidencia”, resaltó.

La denunciante dijo cuestionarse del porqué un médico de profesión se ‘presta’ a este tipo de cuestiones, puesto aseguró es una situación generalizada, en la que se repite la misma conducta en muchos de sus compañeros trabajadores.

Resaltó que la indignación de los trabajadores reside en “poner nuestra salud en manos de personas que no tengan la educación médica para definir a quién se le proporcionará una incapacidad”.

Finalizó al considerar que la doctora Moreno Barrón debe tener ética profesional, pues realizó un juramento en el cual expresa: “No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido o clase”, por lo que no debería negar las incapacidades cuando en realidad se requieren.