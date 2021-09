Fernando Velázquez

León.- El 24 y 25 de septiembre se llevará a cabo en León el Simposium Internacional de Síndrome de Down ‘Cambiando miradas’, el cual no solo buscará eliminar prejuicios que hay sobre las personas con esta discapacidad, sino también generar conciencia entre sus papás para que no los sobreprotejan.

Erny Pérez, fundador de ‘Cambiando miradas’, asociación especializada en este tema, explicó que este evento va dirigido especialmente para los padres de familia, educadores y terapeutas que tratan a personas con síndrome de Down, enfermedad que se presenta en uno de cada mil nacimientos, según estimaciones de la ONU.

Señaló que el objetivo es brindar herramientas para mejorar la convivencia y ayudar a la integración de quienes tienen esta condición pues, dijo, en la sociedad existe la creencia de que son personas que no entienden o que viven aislados en su mundo, cuando eso dista mucho de la realidad.

Además, indicó que uno de los mensajes centrales es dirigido a los papás de niños con esta discapacidad mental, para que aprenden a no sobreproteger y que les permitan a sus hijos vivir y equivocarse.

“Una de las cuestiones o de los retos más importantes con la discapacidad intelectual es la sobreprotección, es una de las partes a las que más le damos peso, el bien de nuestros hijos no siempre es lo que nosotros queremos, tenemos que aprender a respetar sus derechos, respetarlos como individuos, tenemos que permitir que se equivoquen porque también es su derecho aprender equivocándose, y no podemos todo el tiempo estar como una cobija, acompañándolos, tenemos que dejarlos ser y vivir, y eso cuesta mucho trabajo”, dijo.

En la cuarta edición del simposio participarán especialistas como Eliana Tardio, quien además es madre de dos hijos con síndrome de Down; Karina Vimonte, comunicadora que crea contenido sobre este tema, así como Guillermo Hernández, secretario técnico de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex), entre otros.

Añadió que el evento tiene cupo para 100 personas de forma presencial, los cuales ya están agotados, pero las ponencias también podrán seguirse a través de las redes sociales de “Cambiando miradas”.