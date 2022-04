Los llaveros para defensa personal se han vuelto muy populares en redes sociales a raíz de la difusión de los casos desaparición de mujeres

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La búsqueda y venta de “Llaveros Para Defensa Personal”, se ha disparado en redes sociales a consecuencia de la difusión del caso de Debanhi Escobar, la agresión y desaparición de mujeres.

El costo de este artículo de defensa oscila entre los 150 a los 800 pesos. Sin embargo también usuarios alertan sobre el uso responsable para evitar accidentes.

La desaparición de la joven de 18 años en Nuevo León y cuyo cuerpo fuera encontrado días después, además de los casos que a diario se difunden sobre agresiones y desapariciones de mujeres, pusieron en alerta a jóvenes y madres de familia.

Y es que en los grupos de compra-venta en redes sociales, se dispararon las solicitudes de información acerca de los “Llaveros Para Defensa Personal”, y días después abundaban las opciones y precios.

De acuerdo a la descripción de dichos llaveros, los más económicos que tienen un precio de 150 pesos, e incluyen una alarma de 90 decibeles, gel antibacterial, una barra de lobo para romper cristales y una funda para porta labios, sin embargo existen otros más completos, con gas pimienta, silbato, navaja, entre otros accesorios, el precio de estos puede llegar hasta los 800 pesos.

Llaveros de defensa dividen opiniones

“En redes circulan mucho fotos de estos llaveros, ya sea páginas que los venden o niñas que los comparten, pero sabes cómo usarlos? ¿Sabes que es mucho más peligroso tenerlos en tu mano si no sabes para qué son, cómo se usan, cómo funcionan, sabes que es contraproducente…??, chica, chico, si no sabes utilizar un cubotan, un retráctil, un teiser, una manopla, un gas pimienta o una alarma entonces no las cargues porque afuera existen personas malas que lamentablemente si saben usarlas, saben cómo quitarte las y lastimarte con las mismas”, señaló una usuaria de Facebook.

Sin embargo, la venta de estos implementos de defensa personal, también ha abierto el debate en internet, al considerarlos un riesgo para la persona que lo porte sin conocer la funcionalidad de cada herramienta, o dejarla al alcance de menores, como lo señalan los internautas.

Mientras tanto y con el paso de los días, los “Llaveros Para Defensa Personal” se vuelven más populares y la demanda aumenta, pues los padres de familia se preocupan por la integridas de sus hijos.

“Ese gas no te va a sacar de ningún apuro, es demasiado pequeño, los gases pimienta necesitan estarse “purgando” cada cierto tiempo para que sigan funcionando”, dijo otro usuario.

