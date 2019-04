Llaman obispos a no perder la esperanza

Ante la violencia que se vive en el estado, los prelados hacen el llamado a los creyentes para no dejarse vencer

Nayeli García

Irapuato.- Los obispos de la Provincia del Bajío, pidieron a los ciudadanos no perder la esperanza ante la injusticia y la violencia en el país que deja un sentimiento de incertidumbre, pero que no se podrá tener una verdadera trasformación si no hay un cambio de mentalidad y trabajo por cambiar las vidas.

“Les exhortamos a no dejarse robar la esperanza porque vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldad que no ceden el espacio geográfico de nuestra provincia Bajío y en todo el territorio nacional”, compartió el obispo Enrique Díaz Díaz al leer el mensaje de los obispos.

¿Quieres paz? ¿Quieres seguridad? ¿Quieres libertad? Entonces trabaja por la paz y haz del respeto tu bandera””

Enrique Díaz Díaz, Obispo de Irapuato

“Debemos morir a todo aquello que trae nuestra propia ruina y que genera situaciones injustas y abominables a los ojos de nuestro Padre Dios, tales como: suicidios, asesinatos, secuestros, violaciones, estafas, corrupciones, negligencia, (…). Conviene hacer un alto y preguntarlos, si no estamos coludidos con el mal o al menos pasivos ante su presencia”, señaló.

El prelado señaló que el cambio en este sentido, no se podrá hacer de forma dividida, sino que se tiene que ver por todos, ser más humanos y sensibles.

“No habrá una verdadera transformación para nuestros pueblos sin un profundo cambio de mentalidad y una auténtica conversión pastoral (…) las injusticias de nuestro país no se pueden resolver sin la participación de todos: ¿Quieres paz? ¿Quieres seguridad? ¿Quieres libertad? Entonces trabaja por la paz y haz del respeto tu bandera”, puntualizó.

El obispo también opinó sobre la Reforma Educativa, en donde señaló que la educación exige un esfuerzo de generosidad y compromiso de todos.

Consideró que se deben de reconocer los avances en las políticas educativas y abrirse al diálogo en donde todos los involucrados participen en el diseño y discusión para tener una verdadera educación.

“En educación, lo que no avanza, retrocede, por lo que ahora es necesario mantener a todos los actores en el diálogo conjunto ya iniciado, sin privilegiar a ninguno, pese a su relevancia. El sistema educativo escolar requiere de acuerdos integrales, consensuados por todos”, dijo el prelado.

