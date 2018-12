Llaman en redes sociales a la no discriminación del movimiento LGBT

Usuarios señalan que México ocupa el segundo lugar con más crímenes de odio hacia su comunidad y que tienen un grave problema de bullying y discriminación; lanzaron la campaña ‘No Estoy Enfermo #Conóceme’

Ciudad de México.- Activistas, locutores, youtubers, standuperos, actrices, actores y periodistas, entre otros, lanzaron la campaña ‘NoEstoyEnfermo #Conóceme’ en la que llaman a la sociedad civil y a la familia a no discriminar y apoyar a la comunidad LGBTTTI.

A través de un video difundido en cuentas de Twitter de organizaciones, activistas y diferentes personalidades pertenecientes a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) invitaron a las personas que están en contra de sus poblaciones a ser empáticos con ellos y a conocerlos, ya que no están enfermos.

“Hoy queremos hablarte a ti, que piensas que no es natural que tenga sentimientos con una persona de mismo género que haya nacido en un cuerpo en el que no me identifico, que me exprese y me vista fuera de lo ‘normal´; a ti, que piensas que estoy quebrado, roto o enfermo por ser quien soy, que piensas que estoy destruyendo familias cuando lo único que busco en formar la mía”, señalan.

“Yo sueño, trabajo, amo, lloro, tengo éxitos y fracasos, exactamente igual que tú. En un mundo donde pareciera que reina el odio te invitamos a unirte, a ser empático, a sumar en vez de restar, a ser inclusivo, a respetar, ya no digamos los derechos por lo que tanto hemos luchado, a respetar el derecho de cada ser humano a ser feliz, eso es lo que único que buscamos”, añaden los participantes en el audiovisual.

Así, como una población vulnerable, por lo que lo único que piden es poder salir a la calle sin miedo, solo por ser quienes somos.

Alertaron que tienen casos de suicidio por homofobia, ya que muchas veces son orillados por el bullying que sufren tras declarase diferentes a lo que la norma dicta, y se sienten sin salida, pero enfatizaron que no están solos, pues siempre “todo mejora”.

“Dicen que la fe mueve montañas y nosotros los mexicanos ya demostramos que como país podemos mover edificios derrumbados. Los tiempos están cambiando, busquemos movernos desde el amor, todos los derechos para todas las personas, para todas las familias y todas las formas de amar”, destacan.

Los participantes en el video destacaron la importancia de las familias, ya que son el núcleo de una sociedad y en su diversidad, pues cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina. “Hoy en México podemos hacer historia, es normal tener miedo a lo desconocido, pero no hay nada que temer, aquí estoy, conóceme”.

