Guanajuato se ubicó como el cuarto estado a nivel nacional con mayor número de llamadas falsas de emergencias al 911

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Mientras que los municipios no apliquen al interior de sus C4 los procesos para la identificación de quienes hacen llamadas falsas de emergencias y no se les sancione, el problema seguirá. Así lo afirmó el diputado y vocal de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, Rolando Alcántar Rojas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato se ubicó como el cuarto estado a nivel nacional con mayor número de llamadas falsas de emergencias al 911.

De un total de 2 millones 294 mil 148 llamadas recibidas en el primer semestre de este año, solo el 29.8% procedieron, es decir, sí reportaron una emergencia real.

En el 2020, el Congreso local aprobó una reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para castigar con arresto administrativo hasta de 36 horas a quien haga mal uso del 911.

Faltan protocolos

Rolando Alcántar recordó que con esta reforma se dio la facultad a los municipios para que pudieran imponer sanciones a aquellos que hicieran llamadas de broma. Sin embargo, señaló que lo que está fallando es que los municipios lleven a cabo sus procesos para poder ubicar los números desde los cuáles se están haciendo esas llamadas. Además de darles seguimiento e imponer la sanción correspondiente.

“Mientras no se haga, no va a haber nada que inhiba ese tipo de conducta. A final de cuentas, más allá de la sanción que es importante, mientras no haya procesos internos bien claros, dentro de los propios C4, dentro de los 911 que ayude a detectar números, llamadas que son de broma, que son falsas como tal y no se les dé el debido seguimiento y una ubicación y como consecuencia el establecimiento del procedimiento administrativo para establecer las sanciones, no va a pasar absolutamente nada”.

Dijo que de nada sirve, si solo se sigue difundiendo la queja o la incomodidad respecto al alto número de llamadas de broma. Por ello, se tiene que dar el siguiente paso.

