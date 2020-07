Llamadas de broma al 911 aumentaron este año

Jazmín Castro

León.- Personal de la Secretaría de Salud arrancó la campaña de concientización por la pandemia en el Coecillo; sin embargo, no exhortó a los adultos mayores a retirarse de las áreas comunes, pese a que más de una decena estaba como si nada sentada en el jardín principal.

En la colonia El Coecillo existen 78 casos positivos de COVID-19, además de seis muertes, es por ello que la coordinadora de epidemiologia de la Jurisdicción Saniaria VII, Gloria Verduzco, explicó que la colonia se encuentra entre las primeras cinco con mayor número de contagios, además de San Miguel, León I, León II, y Valle de Señora.

No se acercan a la gente

En el cruce de la calle Monterrey y Héroes de la Independencia, en el jardín principal de San Francisco, los funcionarios de la Secretaría de Salud esta mañana colocaron un letrero informando que entraban a una zona de alto riesgo por COVID-19.

No obstante, los adultos mayores, quienes son más vulnerables, estaban sentados en el jardín como cada día, a unos cuantos metros entre los ciudadanos y los funcionarios, pero éstos últimos no los invitaron a retirarse a sus hogares y no utilizar las áreas públicas, es más ni se les acercaron.

Además las bancas no estaban delimitadas y más de una decena de adultos mayores sentados disfrutando de la mañana.

Mientras que los funcionarios de la salud, aglomerados, abordaron las unidades y comenzaron con el perifoneo en una de las colonias con mayor riesgo.

No usan medidas de prevención

En un recorrido que realizó Correo caminando, se constató que en el exterior del mercado de San Francisco, algunos ciudadanos no usan cubreboca y mucho menos guardan la sana distancia, tan solo en el calle San Juan, comerciantes y consumidores estaban como si no existiera la pandemia, solo pocos con un cubre boca se ´’protegían’, y siendo una de las colonias con mayor riesgo no había ninguna autoridad que los invitara a la prevención.

G.R