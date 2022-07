El secretario de seguridad de Celaya llamó a la ciudadanía a hacer consciencia y evitar hacer llamadas falsas al sistema de emergencias 911

Celaya.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, compareció ante la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento de Celaya. Ahí informó que diariamente reciben alrededor de mil llamadas al 911, de las cuales un 71% son reportes falsos.

Rivera Peralta detalló que el sistema de emergencias 911 recibe en promedio 30 mil llamadas al mes. De ellas, 21 mil son falsas, mientras que los 9 mil reportes restantes sí son reales.

En la comparecencia, se les explicó a los regidores cómo funciona el 911. En este rubro, dijo que el tiempo de respuesta para atender los llamados es de 12 a 17 minutos. Esto está por encima de la media nacional, que son 10 minutos, por lo que se busca igualar ese tiempo.

“Le informamos a la comisión cuál es el proceso del 911, desde la llamada, cómo se recaba toda la información, cómo pasa a cabina, a despacho, los tiempos. Normalmente los tiempos de respuesta, andamos de los 12 a los 17 minutos. El 71% de las llamadas son falsas”, mencionó.

El funcionario precisó que el promedio de llamadas al mes varía desde los 28 mil hasta los 35 mil.

“Para que se den una idea, si recibimos 30 mil llamadas en el mes, 21 mil son falsas y atendemos en promedio 9 mil, que son procedentes”, dijo.

Y aunque la mayor parte de las llamadas son falsas, se tienen que atender todas. Esto hace que se pierda tiempo atendiendo reportes no procedentes.

“Nosotros atendemos todas las llamadas, entonces destinamos una unidad, elementos, servicios, por cada tres llamadas que recibimos atendemos dos llamadas que no son”, lamentó.

Rivera señaló que las “llamadas no procedentes”, como se le denomina a los reportes falsos, comúnmente son domicilios que no existen, o que al llegar los ciudadanos manifiestan que no solicitaron apoyo de la Policía Municipal. También un alto número de reportes son por violencia familiar, que al acudir resulta que la mayoría no son reales.

“Llegamos y tocamos y nos dicen: ‘no, aquí no solicitamos nada’; donde no existe lo que nos dicen. Tenemos muchísimos alertamientos. De broma sí hay, pero no son niños los que hablan”, indicó.

Los reportes que más se atienden son de violencia familiar, disturbios, peleas clandestinas, disparos, entre otros.

Rivera Peralta pidió a los ciudadanos que hagan conciencia. Esto ya que al realizar llamadas falsas al 911 se pierde tiempo para atender casos reales, además de los gastos operativos que se generan, entre ellos la gasolina, consumos, gasto vehicular ya sea de las patrullas, ambulancias, unidades de Protección Civil y Bomberos, y el personal que se destina para la atención.

Rivera Peralta ya había comparecido ante la Comisión de Seguridad hace 15 días. Sin embargo, los ediles lo citaron nuevamente para que explicara si se han cumplido las metas establecidas. El funcionario señaló que son varias las acciones planeadas y todas tienen un porcentaje de avance diferente, pues no depende únicamente de la ejecución de las acciones, sino también de los recursos o de otras condicionantes.

Con los 18.8 millones de pesos que el Gobierno estatal entregará a Celaya como parte del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal para el 2022, se buscará subir el sueldo de los policías de menores niveles.

Jesús Rivera Peralta señaló que se aumentará el salario “de los policías de Celaya”, en referencia a los policías rasos. Ellos actualmente tienen un sueldo inferior a los 15 mil pesos.

Cabe recordar que los elementos que son ex policías federales, conocidos como “fedepales”, reciben un salario de alrededor de 30 mil pesos.

“Es sumamente importante para nosotros nivelar los sueldos de los policías de aquí de Celaya, policía oriundo y originario de Celaya. (El salario) tiene que ver con el grado y la responsabilidad, pero es de 14 mil y piquito”, señaló Rivera Peralta.

En concreto, según el tabulador de sueldos que publica la Presidencia Municipal, el policía raso gana mensualmente 14 mil 798 pesos más dos mil pesos en efectivo como apoyo de despensa. El de unidad de reacción gana 14 mil 112 pesos; el tercero 17 mil 57 pesos; el segundo 19 mil 957 pesos; y el primero 23 mil 743 pesos.

Rivera manifestó que el incremento de sueldo depende del análisis que se haga en la Comisión de Seguridad y la Oficialía Mayor.

“Se está trabajando para que dentro de los acuerdos que tenemos nosotros como Municipio a través del sistema estatal y de la federación, que los policías tienen que tener un sueldo mínimo, que son 14 mil 600 ó 900. La idea es que como sueldo mínimo, el policía raso gane lo que nos marca el sistema nacional”, indicó.

Celaya recibirá 18 millones 839 mil pesos del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal 2022. Esto representa un 50% más que el año pasado.

El presidente municipal, Javier Mendoza, declaró el martes que el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, determinará en qué se aplicará el recurso. Sin embargo, sí adelantó que posiblemente sería equipamiento, chalecos antibalas, fornituras y más vehículos.

Al respecto, el secretario de Seguridad señaló que se comprará equipamiento y se buscará capacitar a los policías.

“Está divido en cuatro rubros: buscamos mejorar los sueldos de los policías, la capacitación, uniformes y equipamiento. Estamos buscando la manera de fortalecerlos, adquirir, ayer hablamos de todo lo que tiene que ver con la licencia oficial colectiva, la compra de cartuchos, armamento. También de los salarios, el policía raso estamos en el límite , lo que buscamos es que ganen más”, dijo.

