Esto afecta a que disminuya el tiempo de respuesta de la Policía Municipal, pues su tiempo de reacción debería ser de 10 minutos y actualmente es de entre doce y quince

Luz Zárate

Celaya.- Del total de llamadas que han entrado al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) el 71% son falsas. Esta es la causa principal que origina que se dejen de cubrir servicios reales.

De 81 mil 551 llamadas que se han realizado al número de emergencias 911, 58 mil 609 son improcedentes o falsas, es decir, de la totalidad, sólo un 29% son servicios que sí proceden.

Debido a llamadas falsas disminuyen servicios reales

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, informó que esto afecta a que disminuya el tiempo de respuesta de la Policía Municipal. Su tiempo de reacción debería ser de 10 minutos y actualmente es de entre 12 y 15.

“El 71% de las llamadas son no procedentes pero nosotros vamos a todos los servicios. Cuando nos piden una ambulancia, la mandamos. Nos piden una patrulla, la mandamos. Nos piden algo de protección civil, lo mandamos. Pero resulta que el 71% de las llamadas es no procedente”, dijo Rivera Peralta.

Dos de cada tres servicios son falsos

El Secretario de Seguridad Ciudadana, explicó que de tres servicios con llamadas a emergencias en Celaya que se solicitan dos son falsos.

“Más que una pérdida (económica) afecta el servicio que nosotros brindamos a la ciudadanía y si nosotros de cada tres servicios, dos son no procedentes impacta a la ciudadanía que sí lo ocupa, que sí necesita el servicio”, señaló Rivera.

Rivera Peralta destacó que cuando inició la administración el tiempo de respuesta de la policía municipal era de 20 a 25 minutos, y actualmente es de entre 12 y 15.

“En todo vamos avanzando, nos piden máximo 10 minutos desde que se recibe la llamada, cuando llegamos aquí estábamos entre los 20 y 25 minutos, ahorita andamos entre los 12 y los 15, por eso no estamos al 100%. De qué todas llamadas el 71% es no procedentes, únicamente el 29 es procedente y eso triplica nuestro tiempo de reacción”, indicó.

Llamadas a emergencias en Celaya

La regidora María de San Juan Espinosa, presidenta de la Comisión de Seguridad, pidió a la ciudadanía que se abstenga de realizar llamadas de broma. Estas también afectan a las personas que en verdad ocupan algún servicio o apoyo.

“De 81 mil 551 llamadas que entraron al C4, 58 mil 609 improcedentes, entre bromas y engaños y las procedentes o efectivas son 22 mil 942, o sea menos del 30%. Invitamos a la ciudadanía que si no hay una urgencia, favor de no hacer ese tipo de llamadas. Porque está ocupando un tiempo que probablemente una persona lo necesite o requiere. Un servicio de emergencia y que no se caiga en bromas o se pierda el tiempo”, dijo María de San Juan Espinosa.

