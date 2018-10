Llama Reyes Baeza a priistas a “dejar de rumiar” la derrota

El secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, dijo que los que se fueron se iban a ir en cualquier oportunidad. “Nosotros tenemos 10 millones de militantes, varios ‘Judas’ hemos de tener”, dijo el priista

Catalina Reyes

Guanajuato.- José Reyes Baeza Terrazas, secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pidió a sus compañeros de partido dejar ya de estar rumiando la derrota electoral del primero de julio pasado y ponerse a trabajar en la recuperación del estado para el PRI.

Esto lo dijo durante el evento de presentación de Maricela Velázquez Díaz como delegada del CEN del PRI en Guanajuato.



Admitió que es buena la discusión interna pero “no podemos quedarnos en eso, no podemos estar rumiando ‘la derrota’, la discusión, la catarsis debe darse pero hay que ver más allá. Porque no vamos a avanzar más viendo quién es más culpable, quién traicionó y quién no traicionó.

Los que se fueron se iban a ir de todos modos en cualquier oportunidad. Tenemos muchos ‘Judas’, hasta Jesucristo tuvo su ‘Judas’. Nosotros tenemos 10 millones de militantes, varios ‘Judas’ hemos de tener. Lo importante es quienes se quedaron”.

“Hay que buscar a los que se fueron”

En el evento realizado en el patio del edificio estatal del PRI, el exgobernador de Chihuahua alentó a los priistas ahí reunidos a buscar a los que se fueron a otros partidos en el pasado proceso electoral.

Para que regresen, que reconoció, seguramente fueron muchos y no sólo en Guanajuato, sino en todo el país, pues reiteró que al tener el PRI más de 10 millones de militantes, muchos de ellos incurrieron en esa conducta.

También tranquilizó que la alta votación de Morena obtenida el primero de julio seguramente no será permanente. Reyes Baeza insistió: “hay que dejar de lado los pleitos y las diferencias naturales”.

Escucharlos y dialogar, la encomienda

Por su parte, Maricela Velázquez Sánchez, nueva delegada del CEN del PRI en Guanajuato, enfatizó que tiene la encomienda de la presidenta nacional de su partido de escuchar y dialogar con los priistas guanajuatenses.

En conferencia de prensa posterior, comentó que realizará un recorrido por todo el estado para llevar a cabo estas dos acciones y posteriormente elaborar una hoja de ruta y un calendario para determinar las fechas de la renovación de la dirigencia estatal del PRI.

En el evento estuvieron presentes Celeste Gómez Fragoso, presidenta estatal del PRI, diputados locales y los dirigentes de sectores y organizaciones del partido en el estado.

