Llama PVEM a activar alerta de género y trabajar por las mujeres

Nancy Venegas

Irapuato.- La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servytur), presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable por suplantación de identidad y funciones exclusivas del organismo, al detectar que algunos negocios adheridos fueron notificados de depositar dinero para el registro SIEM a cuentas bancarias ajenas a la Cámara.

“Vamos a presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable por suplantación de identidad y funciones exclusivas de la Cámara. Detectamos unos documentos que han enviado a empresas para el cobro de SIEM, es un cobro indebido y totalmente ajeno a la Cámara”, dijo Héctor Carlo León Ramírez, presidente de la Canaco Servytur.

Señaló que hasta las cuentas electrónicas de algunos negocios afiliados llegó un documento en el que se exige el pago para el registro SIEM el cual se detalla lo siguiente.

“Le informamos que nuestro sistema ya arrojó la Actualización de su Registro al SIEM 2020 que es obligatorio, por lo que en archivo adjunto le estamos enviando su Factura D-1242 y el Fundamento Legal del registro. Debido a la inseguridad por la que pasa el estado y que ya han asaltado y golpeado a varios de nuestros promotores, todas las aportaciones se realizarán por medio de depósitos o transferencias. Atención! Cambiaron todas nuestras Cuentas Bancarias a nombre de Canaco Servytur para brindarle un mejor servicio: Una vez realizado el pago favor de enviar su comprobante a [email protected] para enviarle sus Engomados 2020. BANAMEX No. Cta. 4653162 Sucursal 7006 CLABE 002680700646531622. No se deje sorprender. Este registro es anual y único por lo que no está obligado a realizar ningún otro pago o aportación. Sin otro particular, quedo a sus órdenes en espera de su comprobante de pago a la brevedad posible y cualquier duda por este medio lo podemos atender. Atentamente Carlos Torres, tesorería”.

León Ramírez aclaró que esta supuesta Asociación Civil sólo engaña a la ciudadanía.

“Les quiere hacer creer que somos nosotros para cobrar el SIEM a las empresas, es importante aclarar que la Canaco es la única autorizada para hacer la recaudación”, indicó el presidente León Ramírez.

LC