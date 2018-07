Llama PC a que repongan recursos para contingencias

El fondo municipal es de un millón y medio de pesos los cuales se comenzaron a ejercer en algunos incendios forestales, pues aseguran que debe tenerse siempre ya que es una inversión necesaria ya sea que se use o no

Roberto Lira

Celaya.- La Dirección de Protección Civil hizo la solicitud a la Comisión de Hacienda para la reasignación de recursos para la reposición del Fondo de Contingencia, el cual con la atención a las inundaciones prácticamente se terminó.

El titular de Protección Civil, Iram Álvarez de la Rosa, señaló que de acuerdo a la Ley General de Protección Civil todos los municipios y entidades federativas deben contar con fondos de contingencia, así como seguros de daños catastróficos para la atención de este tipo de situaciones.

“Debemos de tener un fondo se use o no se use, se debe de tener el fondo para estas situaciones, cuando se va a utilizar o que se va a utilizar no sabemos es impredecible pero lo que sí es que se tiene que tener el fondo la petición fue esa”, comentó.

Indicó que el fondo municipal es de un millón y medio de pesos los cuales se comenzaron a ejercer en algunos incendios forestales, para adquirir insumos y alimentos para los brigadistas y hasta agua, asimismo para la actual contingencia se adquirieron costales, palas, alimentos para los brigadistas y para la gente que se fue a los refugios temporales, alimento para el ganado ferretería, entre otros insumos.

Señaló que estos gastos fueron por alrededor de un millón 200 mil pesos y ahorita se queda el municipio con casi 120 mil pesos para atender cualquier contingencia y la solicitud es la de reintegrar el fondo de un millón y medio de pesos para atender en caso de que se presente otra contingencia.

