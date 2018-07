Llama obispo a la unión y respeto en la elección ciudadana

Benjamín Castillo Plascencia pide que sean congruentes y apoyar a la ganadora Paniagua, que el trabajo no es solo de ella, se debe acompañar y participar, ser responsables y trabajar con quién ha sido electo

Celaya.- Tras los resultados de las elecciones realizadas el domingo pasado, el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, exhortó a la ciudadanía la sumarse al trabajo de la alcaldesa electa, pero también exigir su cumplimiento, asimismo, hizo un llamado a los otros candidatos a respetar la decisión ciudadana.

Elvira Paniagua Rodríguez recibió el miércoles pasado la constancia de mayoría que la acredita como ganadora de la elección municipal y próxima presidenta municipal, por lo que ahora se debe trabajar juntos, ciudadanía y el próximo gobierno de lo contrario no se hará nada, señaló Castillo Plascencia.

“La cosa es que nos uniéramos a quien hubiera salido, salió ella y hay que unirnos y buscar ser congruentes y apoyarla. Acuérdense que las elecciones no son todo nuestro trabajo como ciudadanos, no basta haber elegido y ya sacudir las manos y ya empezar a exigir; claro que tenemos que exigir, pero también acompañar y participar, tenemos que no pasar la papa caliente a alguien que la lleve, no es eso, tenemos que ser responsables y trabajar con quién ha sido electo” comentó.

Asimismo, ante los señalamientos de cinco de los siete candidatos que participaron en la contienda, que denunciaron un mega fraude en la elección, el obispo dijo que estos eran ‘palos al aire’, y confía en que se realizó una jornada limpia y tranquila.

“Lo que observé, cuando menos en la casilla que me tocó, es que las cosas se hicieron en paz, que se hicieron las cosas bien por parte de los que entregaron los paquetes, no veo que hayan hecho nada; estaban ahí observadores de todos los partidos”, señaló el obispo.

Sin embargo, resaltó que los candidatos están en su derecho de hacer sus denuncias y de impugnar, pero por como vio la elección, confía en que no hubo un fraude.

Diócesis abre centro de acopio

Ante la contingencia por las inundaciones en los municipios de la región, la Diócesis de Celaya ha dispuesto de centros de acopio en cada una delas parroquias de los 10 municipios que le corresponden con el fin de ayudar a las personas que fueron damnificadas.

El prelado celayense comentó que estas situaciones naturales no son predecibles, sin embargo en esta ocasión pudo haber sido prevenida la contingencia.

“En parte pienso que sí se pudo haber previsto, yo desde antes lo había dicho, los ríos están azolvados, tuve la oportunidad de estar el miércoles a la orilla del río Laja y es un río que nunca había visto el caudal”, comentó.

