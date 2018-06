Llama obispo a la ciudadanía de Irapuato a no ser indiferente y elegir candidatos a favor de la vida

El religioso compartió que siempre se le pregunta a la Iglesia por qué partido votar o por cuál candidato, pero eso nunca se va a decir, pues cada persona es libre de elegir a quién más le convenza

Irapuato.- El obispo Enrique Díaz Díaz llamó a la ciudadanía a no ser indiferente y elegir a candidatos que estén a favor de la vida y la dignidad humana; y a los candidatos les pidió no hacer trampa, no manipular ni comprar votos, la decisión de la sociedad.

“Que se respeten los resultados y que no se alteren, que no se manipulen de ninguna manera los resultados, ni con compra de voluntad, ni con coacción de votos ni con engaños de las personas”, pidió a los candidatos a quiénes dijo que se tiene que tener un respeto posterior a que se den los resultados pero también antes y no caer en prácticas corruptas.

Enrique Díaz criticó que no se le dé la importancia que se merecen las elecciones a través de ‘memes’ y se pida a la ciudadanía que las elecciones no los distraigan del mundial, y aunque podría reflejar el cansancio de la ciudadanía, recordó que el próximo primero de julio se va a elegir a los legisladores, autoridades y dirigentes que deberán de cuidar por el bien común.

“Que nos fijemos y que seamos muy responsables en elegir candidatos que velen por la vida de las personas, por el respeto a la vida, por el respeto a la vida de la persona y por el respeto y la dignidad de toda la comunidad”, aconsejó.

El religioso compartió que siempre se le pregunta a la Iglesia por qué partido votar o por cuál candidato, pero eso nunca se va a decir, pues cada persona es libre de elegir a quién más le convenza, dijo, no irse por el menos peor, sino por el que mejor hará las cosas.

“Pediremos a todos los candidatos un amor a la verdad y coherencia, no se puede prometer lo que no se puede cumplir, no se puede engañar al pueblo, no se deben hacer trampas y exigimos un respeto a la elección muy privada, muy libre de cada una de las personas”, señaló.

El obispo consideró que hubo candidatos que sí defendieron la vida, pero faltaron propuestas para la protección del medio ambiente, que por lo menos en Irapuato ha sido dañada y no existe consciencia de su cuidado ni por parte de las autoridades ni de la ciudadanía.

