Llama Márquez a municipios a aumentar su planilla policial

Guanajuato.- El gobernador Miguel Márquez Márquez hizo un llamado a los 46 municipios para que incrementen su número de policías, pues aseguró que algunos de ellos –sin referir cuáles- tienen más de 10 años que no contratan más elementos.

El mandatario reiteró que aunque con la llegada de la brigada de la Policía Militar y los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) que se sumarán en diciembre a la dependencia estatal habrá 5 mil policías más para reforzar la seguridad en la entidad, se necesita la participación de los municipios.

Y es que refirió que entre los 46 municipios a penas se tiene un estado de fuerza de 7 mil policías aproximadamente, “nosotros tendremos 300 policías estatales más, de mil 200 estaremos cerrando casi en 3 mil policías, entonces estaremos teniendo un 160% más de policías en esta administración para apoyar a los policías municipales y aquí para adelante el llamado es que ahora los presidentes municipales, las presidentas, de manera muy respetuosa hagan una revisión, yo les garantizo que tienen años que no han incrementado su estado de fuerza, el llamado es a los municipios que incrementen su estado de fuerza y bueno aquí van a decir ‘es que no quieren’, si les pagan mejor, si dignifican la tarea policial, si les dan mejores prestaciones, claro que le va a entrar”.

Aunque no quiso decir cuáles municipios no han contratado más policías, señaló que a cada uno de los 46, se les ha hecho llegar un diagnóstico; afirmó que de esta forma se va a cerrar el círculo para reforzar la seguridad en toda la entidad.

No obstante, Márquez aseguró que los municipios no están rebasados por la inseguridad porque para ello, se están reforzando con la policía estatal y acotó: “imagínense, ya entrando la Policía Militar, vamos a ser casi cinco mil policías más, cuando los municipios tienen poco más de 7 mil entre todos”.

Afirmó que Guanajuato es un estado de instituciones, fuerte, que tiene inteligencia; y dijo no tener duda de que se superarán los retos y desafíos, “lamentablemente tenemos leyes muy endebles, muy débiles que permiten la impunidad y esto no nos ayuda, pongamos más firmeza en la legislación para aquel que no quiera vivir en paz, en comunidades y en sociedad como va para adentro, no tiene que andar haciendo desmanes”.

Por otra parte y luego de que el miércoles se constató que la construcción de la Brigada Militar lleva un avance físico del 54%y se espera que en diciembre ya esté construida la obra física, Márquez aseguró que esta no se detendrá; además mencionó que todos los municipios están haciendo su aportación para la integración del fideicomiso.

“Yo estoy seguro que casi el 100% estarán apoyando en el fideicomiso, estuvieron en el recorrido, viendo que nos es un sueño, es una realidad, ya vieron el avance del mismo y es impresionante el avance, y es para ellos mismos, es para sus municipios, ahí va a estar apoyando la policía militar”, dijo.

El Cervantino está firme El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, reiteró que el Festival Internacional Cervantino (FIC) no se suspenderá a consecuencia de los desastres naturales registrados en el país, “sigue firme, firmísimo”. Además señaló que el apoyo económico al municipio de Guanajuato para la realización del FIC está presente, pues las autoridades capitalinas estarían solicitando 4 millones de pesos aproximadamente; y dijo que en próximas fechas se dará a conocer el operativo de seguridad, el cual se implementa cada año.

