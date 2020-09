Llama Langebio a endurecer medidas para disminuir Covid

Nancy Venegas

Irapuato.- Pese a que Presidencia municipal de Irapuato amplió el convenio con el Laboratorio Nacional de Genómica y Biodiversidad (Langebio) para realizar mil 600 pruebas más para la detección de Covid-19, el director del Laboratorio, Alfredo Herrera Estrella, cuestionó las posturas y mensajes enviados por los gobiernos federal y estatal que han confundido a la población respecto a los protocolos para prevenir los contagios, pues detectó desinterés de algunos empresarios en la aplicación de los exámenes.

Consideró que es momento de que en el país se aplique un protocolo más estricto como el confinamiento para disminuir los casos positivos y muertes por Covid-19.

“Lo preocupante de todo esto es el mensaje que manda el gobierno sobre las pruebas, es muy negativo que ya no quieren hacer las pruebas, entonces la gente dice si el gobierno no quiere hacer las pruebas por algo será (…) pero seguimos teniendo infecciones, no veo a nivel nacional ni a nivel estatal que bajen el número de casos positivos, más bien estamos como estacionados en un nivel bastante alto”, dijo Herrera Estrella.

El convenio

Para apoyar a los empresarios en la detección de casos positivos de coronavirus, la Administración local, firmó un convenio de colaboración con el Langebio, en el que el costo de las pruebas para los trabajadores se disminuyó a 750 pesos por persona.

El acuerdo inicial fue por la realización de 2 mil pruebas y se amplió para mil 600 exámenes más de laboratorio. A la fecha solo 20 empresas han realizado las pruebas.

“No han sido tan entusiastas los empresarios, quisiéramos saber el porqué del desinterés o qué es lo que pasa, no tengo una claridad total. Me encantaría tener claro cuál es la razón pero pues hay algunos que si han participado muy entusiastamente”, se cuestionó.