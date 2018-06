Llama AMLO a evitar una guerra comercial

Considera que sí debe haber firmeza ante Donald Trump, pero sin renunciar al diálogo

Uriangato.- Luego del anuncio de Donald Trump sobre la imposición de aranceles al acero y aluminio mexicanos que se exportan a Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la Presidencia de la República de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, señaló que el gobierno de México debe responder con firmeza pero sin caer en la trampa de la guerra comercial.

Dijo que en su opinión deben mantenerse las relaciones de comercio con Estados Unidos y que para ello es muy importante el diálogo, que no haya ruptura ni guerra comercial, que se busque una salida digna y al mismo tiempo beneficie a los dos países. “Hay que hacer entrar en razón a Donald Trump, que es necesaria la comunicación, cooperación para el desarrollo entre Estados Unidos y México”, señaló.

Insistió en que, es necesario arreglase con el gobierno de Donald Trump, aun con todas sus actitudes de falta de respeto hacia sus socios comerciales, “no apostar a la ruptura, no apostar a la guerra comercial, porque no es ése el camino”, y agregó que ya es una buena lección para que se entienda que debe de diversificarse la política comercial y fortalecer el mercado interno, para no estar dependiendo del exterior.

AMLO agregó que no ha habido un plan “desde hace mucho tiempo”, para fomentar la industria nacional, para impulsar al sector primario y el industrial, “entonces por eso todas estas medidas nos ponen en una situación de debilidad, de indefensión, entonces tiene que cambiar”.

El candidato presidencial dijo que está bien responder igual con medidas arancelarias, pero sin ruptura, porque “no nos va a ir bien”, ya que la economía de México es muy dependiente del exterior y de Estados Unidos. Aprovechó para recomendar al presidente Enrique Peña Nieto que busque una entrevista con Trump, pero no a través de intermediarios, porque está demostrado que el equipo que negocia no es eficaz.

Critica resultados del gobierno estatal

Por otra parte, AMLO criticó la situación que ve en Guanajuato después de muchos años de gobierno del PAN: “Hay mucha pobreza y por eso se desató la inseguridad y la violencia (…), porque los gobernantes se han dedicado a saquear, a robar, igual como lo hacían los del PRI (…); tenemos que cambiar esto”.

También destacó que se va apoyar a todos los que producen en México, a todos los que producen en la industria textil, con créditos a la palabra, sin intereses, porque el propósito es que ya no sigan invadiendo de mercancías del extranjero, pues eso significa menos empleo en México, así como más pobreza, más inseguridad y más violencia.

Despertó ‘el Yunque’: Sheffield Durante el mitin de ayer, el candidato a la gubernatura de ‘Juntos Haremos Historia’, Ricardo Sheffield Padilla, destacó que el proyecto de Morena está dando resultados y muestra de ello es que se despertó ‘El Yunque’. “La extrema derecha ya está temblando y ya empezaron con sus programas oscuros y sus palabrejas raras. Juan Manuel Oliva, el exgobernador, convocó a una cruzada en todo el estado en Guanajuato, como en plena Edad Media”, expresó.

