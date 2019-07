¿Listas las palomitas? Prepara tu maratón de Stranger Things

Ha llegado la tercera temporada de esta exitosa serie que combina la moda retro de los ochenta, con todo el misterio de monstruos interdimensionales

Ciudad de México.- La afamada serie de Netflix de la que todos hablan ha vuelto este 4 de Julio, en el Día de la Independencia de Estados Unidos, aunque estamos en contra de los spoilers, podemos hablar de lo que se espera para esta tercera temporada.

El verano de 1985 ha llegado a Hawkins, Indiana, la pequeña ciudad estadounidense se prepara para celebrar el 4 de julio al más puro estilo norteamericano. Pero no todo es como parece en Hawkins, un grupo de niños muy especiales regresan a la carga para acabar con las extrañas criaturas que desde hace algunos años azotan a su ciudad, para ello, Eleven, Max, Mike, Dustin, Will y Lucas tendrán que trabajar en equipo mientras en el ‘Upside Down’ los esperan ‘Shadow Monster’ y el ‘Demogorgon’.

Esta temporada constará de ocho episodios, sumando un total de 25 en lo que va de la serie. A continuación te dejamos los nombres de los capítulos:

Suzie, ¿Me recibes? (Suzie, Do You Copy?)

Ratas de centro comercial (The Mall Rats)

El caso de la socorrista desaparecida (The Case of the Missing Lifeguard)

La prueba de la sauna (The Sauna Test)

El Origen (The Source)

El Aniversario (The Birthday)

La Mordedura (The Bite)

La Batalla de Starcourt (The Battle of Starcourt)

Si eres de los que vieron todos los capítulos apenas se estrenaron, te recomendamos tomar una buena siesta, y procura no dar spoilers a tus amigos para que puedan disfrutar la serie tanto como tú.

JG