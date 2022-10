El alcalde señaló que el combate al lirio de la presa Allende no avanza, pero tampoco ha retrocedido en la zona

Roberto López

San Miguel de Allende.- Como un empate calificó el alcalde Mauricio Trejo la lucha contra el lirio de la presa Allende. Confesó que no han podido erradicarlo, peor que tampoco lo han dejado crecer y aseguró que sin la ayuda del Estado y la federación, no podrán combatirlo.

Declaro en esta ‘guerra’ del combate al lirio de la presa Allende como un empate. No ha avanzado, pero tampoco no ha retrocedido una hectárea.

“Seguimos con cerca de las 650 hectáreas de lirio, pero como Conagua no tiene los recursos para la limpieza del lirio, entonces el municipio solamente tiene una máquina trabajando a marchas forzadas y eso ha logrado que se mantenga la cantidad de lirio”, precisó.

Foto: Archivo

Aseguró que esa labor del combate al lirio de la presa Allende le correspondería a Conagua.

“Es un reto importante para el año que entra. Esperamos que Conagua y el gobierno del Estado puedan entrarle al quite, pero de una vez lo digo. Si Conagua y el Estado no le entran, el problema del lirio no se va a solucionar.

Atenderán presa

Comentó que mientras mantendrán el esfuerzo para mantener que no rebase las 800 hectáreas, porque ahí ya habría peligro debido a la descomposición del agua por falta de oxigenación.

El lirio se detectó en la presa desde diciembre del año pasado. En febrero de este año hubo acciones de limpieza en las que el gobierno contrató una cuartilla de 150 personas para extraerlo y en marzo llegó una máquina que actualmente sigue trabajando.

Foto: Archivo

De acuerdo al gobierno local, la presencia del lirio se debió a que los nuevos fraccionamientos que se hicieron en San Miguel de Allende descargan sus aguas residuales a la presa.

