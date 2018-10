Liquidación, resultado de 18 años de trabajo, asegura Paulo Bañuelos

El ahora legislador justificó que haya recibido un millón 668 mil pesos de finiquito al señalar que entró a laborar en el Poder Ejecutivo en 2001, lo cual le restaría un año; la Secretaría de Finanzas y Administración dio a conocer que entró a trabajar en el 2011

Catalina Reyes

Guanajuato.- Paulo Bañuelos Rosales, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), explicó que recibió la mayor liquidación de todo el gabinete de Miguel Márquez porque llevaba 18 años trabajando en el gobierno del estado, desde 2001, no sólo en la SDAyR antes de ser secretario, sino también en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), aunque la Secretaría de Finanzas dice que el funcionario entró en 2011.

“En enero de 2018 yo cumplo 18 años dentro del Ejecutivo”, afirmó. Aunque posteriormente dijo que ingresó a laborar en ese Poder en enero 2001, con lo cual serían sólo 17 años.

Ayer, correo publicó que Bañuelos recibió de liquidación bruta un millón 668 mil 673 pesos, más que otros nueve exsecretarios que terminaron su encomienda el 25 de septiembre, más que cinco secretarios que permanecieron durante todo el sexenio e incluso casi cinco veces más que el propio gobernador Miguel Márquez Márquez, quien sólo recibió 371 mil 625 pesos.

Esto, pese a que como secretario de Desarrollo Agroalimentario permaneció en el cargo año y medio.

Entrevistado ayer al respecto, el actual diputado local del PAN explicó la razón de este monto. “Yo tengo aproximadamente 18 años en el Ejecutivo del Estado. Yo ingresé en enero de 2001, me parece, como director de área de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

“Y después de ahí yo tuve que emigrar a lo que es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en 2003, me parece. Me fui a San José Iturbide, como director de área de la regional número 1. Después de ahí me fui a la región 5 en Salvatierra, ahí duré como 7 u 8 años”.

Después, en la misma Sedeshu, estuvo a cargo de la Dirección General de Zonas Marginadas. De ahí lo mandaron a la región Laja-Bajío, también a una dirección regional.

Y de ahí se fue a la Subsecretaría de Competitividad Agroalimentaria en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Y posteriormente como titular de la misma dependencia.

“O sea que todo está fríamente calculado conforme a la ley, no hay de qué preocuparse” y aclaró que la liquidación fue por sus 18 años de trabajo en gobierno del estado.

Dijo que le quitaron de le quitaron como 400 o 450 mil pesos de impuestos. Y que fueron alrededor de un millón 100 mil pesos lo que le depositaron a su cuenta de liquidación neta. Aunque la Secretaría de Finanzas informó a correo vía la Unidad de Acceso a la Información que su importe neto fue de un millón 212 mil 921 pesos.

“Hay un poquito de morbo y de mala onda. Lo que nosotros hacemos es trabajar”, consideró sobre la publicación de su finiquito. Pero él consideró que es una liquidación justa lo que recibió.

