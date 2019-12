Lionel Messi nos dice su secreto para dar en el blanco en los tiros libres

Esta estrella de la Liga comentó que su racha de goleo durante este tipo de tiros no es solo suerte sino que tiene una forma particular de actuar durante esos momentos previos al gol

Barcelona.- En este temporada de la liga española, los contrincantes de este equipo se vieron en aprietos por las estrategias de Lionel Messi para hacer sus anotaciones luego de ellos cometían falta dentro del área.

Esta estrella argentina se consumó como todo un experto para los tiros libre, razón por la que muchos evitaron hacer faltas en estos espacios de la cancha.

Ahora el mismo Messi dio una estrategia para determinar cómo dar en el blanco la mayoría de las veces en este tipo de tiros. Dice en una entrevista con motivos del 90 aniversario de La Liga: “En estos últimos tiempos empecé a mirar en los tiros libres si el portero se mueve antes, si da el paso o no, cómo reacciona, cómo está la barrera, y ahora sí que lo estudio más. Fui mejorando la forma de golpear el balón con entrenamiento”.

Sólo en esta temporada él ha marcado 13 goles, cuatro han sido de tiro libre ante Sevilla, Valladolid y Celta de Vigo.

Este máximo goleador en la historia de La Liga luego de comentar que ya no está obsesionado con meter goles finalizó diciendo: “Me acuerdo muchas veces que Eto’o me decía ‘el día que empieces a hacer goles será…’ porque tenía muchas ocasiones y no las transformaba. Y llegó un día que me destapé, entraron y comenzaron a entrar todas, ahora cada vez que salgo al campo lo hago menos mentalizado en el gol y más en el juego”.

