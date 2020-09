Limpian casa de mujer de la tercera edad que vivía entre basura y gatos

Nayeli García

Irapuato.- La Dirección de Fiscalización clausuró una tienda de abarrotes dejando a dos empleados encerrados en su interior, quiénes se dijeron haber sido privados de su libertad de manera injusta por el personal municipal y advirtieron que interpondrán una denuncia penal por este motivo.

Daniel Aguilar, el dueño de la tienda de abarrotes ‘La Ardilla’ ubicada en la calle Tierra Fría del Fraccionamiento privado Tierra Nueva la abrió en su propia casa desde febrero de este año cuando fue despedido debido a un recorte derivado de la pandemia de la Covid-19.

Compartió que hace un mes, sujetos sin identificación ya habían ido amenazarlo e incluso lo golpearon, pues eran pertenecientes a un grupo delictivo, por lo que el jueves, cuando inspectores de Fiscalización acudieron a su negocio y no se quisieron identificar cerraron el lugar por el miedo que ya tenía, sin embargo después tuvieron otra revisión en donde señalaron no vender ni bebidas alcohólicas ni cigarros, sin embargo no cuentan con permiso para funcionar como tienda.

El dueño de la tienda de abarrotes comentó que se encontraba con su ayudante que es menor de edad, cuando al menos cuatro inspectores llegaron a la tienda para clausurarla y ante su negativa de salirse, colocaron los sellos de clausura y ahora no puede salir de su casa y negocio.

Familiares del menor, inconformes señalaron que interpondrán una denuncia, pues el joven de nombre Juan, tiene que regresar a la casa pero no puede, ya que si rompe el sello podría ser sancionado.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha presentado para definir qué sucederá con esta clausura.

